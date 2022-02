Juan Soler habla de su novia y revela por qué no saldría con una fan

Tras un tiempo en la soltería, la vida sorprendió a Juan Soler con una nueva ilusión en el amor y no podría estar más feliz. Y es que, aunque en ha procurado siempre ser reservado en el ámbito personal, no pudo ocultar por mucho tiempo que había iniciado una nueva relación sentimental. Desde el primer momento el galán de telenovelas fue claro al expresar que su nueva pareja no pertenecía al medio del espectáculo, razón por la que prefería guardar los pormenores de su identidad. En septiembre del año pasado, el galán de telenovelas finalmente se abrió al respecto y reveló que la mujer que lo tiene enamorado vive en su natal Argentina, además de que se trata de su primera novia. Aunque el intérprete ha ido revelando algunos detalles de su noviazgo, sus seguidores quieren saber más al respecto, por eso, cuando hace un par de días abrió una sesión de preguntas y respuestas en su Instagram, varias de las interrogantes firaron en torno a su estatus amoroso. Sonriente, Juan accedió a hablar un poco de su novia, quien se llama María José, por quien se deshizo en halagos, Además, el actor reveló si saldría con una mujer menor que él o con alguna fan; haz click abajo para enterarte de lo que dijo.