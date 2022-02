Lorenzo Lazo celebra dos años de amor con su novia Lourdes Peláez

Fue en marzo de 2020 cuando Lorenzo Lazo hizo oficial su relación con Lourdes Peláez a través de un entrañable reportaje publicado, en exclusiva para ¡HOLA! Desde entonces, el economista se ha mostrado muy abierto a la hora de compartir detalles de su relación en redes sociales donde, este 02 de febrero, celebró su segundo año de amor con Lourdes. Tras el sensible fallecimiento de su esposa, Edith González, en junio de 2019, Lorenzo atravesó el luto en solitario y casi un año después, Cupido lo flechó con la tapatía con quien pasó las fiestas decembrinas, según sus publicaciones en Instagram.

Aunque es cauteloso con los detalles de su vida privada que comparte en redes, cuando se trata de fechas especiales como estas, Lorenzo no se limita a la hora de expresar sus sentimientos. Si bien, al inicio de su relación prefirieron mantener un bajo perfil, no teníamos conocimiento de cuándo comenzó el romance exactamente, ahora que el economista lo posteó en Instagram sabemos que su relación comenzó un Día de la Candelaria, pero de 2020: “¡Dos años juntos! @Lourdespelaez compartiendo un largo presente atesorando nuevos recuerdos construyendo unidos un nuevo camino”, escribió el economista como descripción de una romántica imagen.

En el Instagram de Lorenzo ha posteado varias imágenes al lado de Lourdes con quien despidió el 2021 con un viaje a San Francisco. Con una imagen con el Golden Gate como telón de fondo, Lazo escribió como descripción de esta linda foto al lado de su novia: “¡Muy feliz 2022! Lourdes y yo les deseamos que sea un año de superación, concordia, salud, éxito, amor y sobre todo de estar unidos (no divididos) para superar todos los retos y hacer de México un mejor país”. En la instantánea aparecen muy elegantes luciendo sus atuendos más invernales.

Además de las fiestas y su aniversario de amor, Lorenzo también compartió con sus seguidores la fecha del cumpleaños de Lourdes. Fue el pasado 24 julio que el economista le dedicó una linda felicitación a su novia: “¡Mil felicidades! Mi Lourdes, feliz cumpleaños mucho éxito y mucho amor”, se lee en su feed. Por su parte, aunque su novia ya es conocida por la comunidad digital de su novia, ella prefiere mantener su vida tan privada, como antes de comenzar su relación con el viudo de Edith González y su perfil de Instagram sigue siendo privado.

La mujer que le regresó la sonrisa

Tras la sensible partida de Edith González, las cosas no fueron nada fáciles para Lorenzo Lazo quien mantenía un matrimonio de ensueño con la actriz; sin embargo, tras un tiempo solo, su camino se cruzó con el de Lourdes Peláez quien, en marzo de 2020, por primera ocasión se dejó ver al lado de Lorenzo durante la ceremonia en la que el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos le entregó el título de Doctor Honoris Causa, importante fecha en la que Lorenzo no sólo estuvo cobijado por Lourdes, sino que también contó con el apoyo de su hija, Lorenza Lazo y de Constanza, la hija de Edith González, quien también acudió a aplaudir este logro.