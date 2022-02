Claudia Álvarez reunida con sus mellizos: 'Lo mejor que me puede pasar...'

Hace apenas un par de semanas, Claudia Álvarez y Billy Rovzar anunciaron la llegada de sus mellizos, a quienes esperaban ansiosos. El nacimiento de los pequeños, a quienes la pareja decidió nombrar Clío y Billy, se dio de manera adlantada, casi dos meses de lo previsto, situación que la actriz explicó después. Sin embargo, luego de que la estrella de telenovelas le diera la bienvenida a sus bebés fue diagnosticada con Covid-19, lo que significó un duro golpe para ella, pues tuvo que separarse de sus hijos pequeños. Afortunadamente, Claudia pudo recuperarse por completo y reencontrarse con sus amados mellizos. Con esa difícil prueba superada, la intérprete destá decidida a aprovechar cada instante con sus pequeños, tal como lo ha revelado en un tierno posado junto a ellos.

La actriz de telenovelas como Vencer el desamor, quien es madre además de Kira, tomó su cuenta de Instagram para compartir una hermosa postal junto a Clío y Billy, así como un dulce mensaje en el que expresó su sentir como mamá. "¡Lo mejor que me puede pasar es tener a mis hijos cerquita!", escribió en sus Stories. En la imagen se le ve contemplando con ternura a su bebés, a quienes sostiene delicadamente junto a su pecho. Claudia se dejó ver en esta imagen usando un cubrebocas, medida que seguramente adoptó de manera preventiva para garantizar la seguridad de sus bebitos, quienes nacieron en la segunda semana de enero.

En la foto que compartió la intérprete se alcanza a ver que lleva puesta una prenda con el mismo estampado del atuendo que llevaba cuando compartió un vistazo de su anhelado encuentro con sus mellizos tras superar el Covid, por lo que esta tierna postal bien pudo haber sido tomada tamibién en aquel momento tan especial. Aunque también es probable que se trate de la indumentaria especial que usa en el hospital, donde permanecen los pequeños desde su nacimiento. “¿Quién ya puede ir a ver a sus babies porque es negativo a covid? ¡YO!”, expresó hace unos días en una historia de Instagram, mostrándose muy emocionada por poder ver de nuevo a sus pequeños. Poco después compartió algunas imágenes en la que se dejó ver junto a sus bebés, las primeras desde que publicó las fotos con el anuncio de su nacimiento. La intéprete acompañó su publicación con la canción Te esperé de Carlos Rivera, con cuya al parecer se identificó en este momento tan especial.

La razón por la que sus bebés llegaron antes

A principios de la semana pasada, apenas unos días después de que compartiera la buena nueva sobre el nacimiento de sus mellizos, Claudia hizo una dinámica de preguntas y respuestas en la que compartió algunos detalles de su parto, pues sus fieles seguidores no dejaban de preguntarle al respecto, luego de que ella revelara que había dado a luz 10 semanas antes de la fecha prevista. “Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó”, explicó la actriz, quien en ese momento se encontraba recuperándose del Covid. “Estaba yo dormida, cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo”, agregó entonces, y destacando que sus bebitos se encontraban bien.

En aquella ocasión, la actriz comentó además que debido a que Clío y Billy nacieron anticipadamente, debían permanecer en el hospital, por lo que Kira, su primogénita, aún no había podido conocerlos. “Todavía no conoce Kira a los babies, porque como nacieron chiquitos lo que no crecieron en mi panza tienen que crecer en la incubadora, entonces ha sido un postparto muy diferente”, comentó la estrella de telenovelas, quien detalló que, antes de dar positivo a Covid, había estado yendo cada día a ver a sus bebés. "Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso", escribía la actriz el pasado 22 de enero al presentar a sus pequeños.

