La novia de El Chicharito sobre las críticas: 'La verdad a medias es una mentira por la mitad'

Luego de un año de desafíos tanto en su vida personal como en su carrera en las canchas, Javier El Chicharito Hernández despidió el año muy bien acompañado, y no sólo porque estuvo con sus inseparables amigos Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Diego Dreyfus, sino también porque estuvo junto a Nicole McPherson, la mujer que lo tiene enamorado. Tal como se venía rumorando, el futbolista mexicano inició un noviazgo con la modelo de origen ecuatoriano, quien viajó con él a Todos Santos, Baja California, y luego a Valle de Bravo, antes de iniciar el 2022 con una romántica escapada a Tulum. Si bien los dos han preferido mantener este romance lo más alejado posible del ojo público, ha sido inevitable, pues han sido captados juntos en más de una ocasión. Ahora que la pareja se encuentra en la mira, Nicole expresado su opinión ante las críticas y comentarios malintencionados, ¿será que ha recibido ataques por su relación con el tapatío?

La modelo, quien es nieta de la conocida funcionaria ecuatoriana Gloria Gallardo, tomó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje contundente con el que dejó claro lo que piensa de quienes critican sin conocer. "Un pequeño recordatorio: No hay que creer todo los que se escucha/lee. Tu juicio habla más de ti que de la otra persona", escribió Nicole al incio de la publicación que hizo en sus Stories, en la que no reveló si se refería a una situación en específico. "Limitarse a sacar conclusiones en base a lo que asumimos es una actitud poco empática", continuó en esta misteriosa reflexión. "La verdad a medias es una mentira por la mitad", agregó.

En su post, la guapa ecuatoriana hizo además un llamado contra las críticas negativas que algunos internautas hacen escudándose detrás de una pantalla. "No normalicemos el acto de recibir o hacer críticas destructivas en redes", pidió. "Que la persona no esté frente a ti no hace que la conducta sea menos inhumana o dañina. Detrás de cada usuario hay un humano. Fin el comunicado", concluyó Nicole y agregó un emoji de carita enviando un beso. Aunque la modelo no mencionó ningún comentario en específico como motivante para hacer esta reflexión, es un hecho que entre los mensajes que recibe en sus publicaciones muchos están relacionados a su vínculo con El Chicharito.

Poco después de que Nicole espresara su postura ante los haters, el futbolista mexicano compartió un mensaje alentador. "Que tengas un buen día. Que recibas todo lo que le deseas a tu prójimo", escribió Hernández junto a una selfie. "Que te aceptes, que te ames y te atrevas a ser tú. Que disfrutes la mayor parte de tu día sin importar lo que esté sucediendo", continuó en su post. "Que todas esas cosas chin#$%&$ que te imaginas se cumplan. Te amo", finalizó, agregando un emoji de corazón. Si bien estas palabras bien podrían ser una reflexión para sus seguidores o incluso un mensaje de amor propio, llamó la atención que El Chicharito las expresara horas después de que su novia hiciera su su publicación.

La separación de El Chicharito y Sarah Kohan

Luego de meses de rumores sobre una supuesta ruptura entre el futbolista y su esposa Sarah Kohan, en julio del año pasadose dio a conocer que la influencer había interpuesto una demanda de manutención y divorcio en contra de El Chicharito, situación que confirmó la separación. El portal TMZ Sports dio a conocer que tuvo acceso a documentos judiciales de la demanda de la australiana, en la que señaló que el delantero tapatío no estaba participando en la crianza de sus dos hijos. Desde aquel momento, Sarah decidió poner un límite respecto a la exposición de sus pequeños en las redes sociales, lo cual se ha especulado, es además parte de un acuerdo al que llegó con el fuitbolista. No obstante, de vez en cuando comparte una que otra imagen con los niños, con quienes en diciembre viajó a Londres, ciudad en la que nació su primogénito, para pasar la Navidad y el Año Nuevo.

