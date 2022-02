Como una verdadera amazona: Michelle Renaud vence sus miedos y monta a caballo

Para Michelle Renaud no hay reto que no pueda vencer. Y es que en más de una ocasión la actriz ha tenido que hacerles frente a sus grandes miedos para así lograr salir adelante, ya sea en el terreno personal o en el profesional. Tal y como sucedió recientemente, cuando Michelle se dejó ver montando a caballo como toda una profesional, a pesar de que en el pasado había confesado tenerle mucho miedo a estos animales. Un miedo al que tuvo que enfrentarse y superar para poder desarrollar uno de sus personajes, el cual era aficionado a la equitación. Y aunque su miedo no está del todo superado, lo cierto es que Michelle continúa trabajando en él y no quita el dedo del renglón. “Hoy me queda más que claro que lo único que importa en la vida son las ganas. Con ganas se vencen los miedos, con ganas te caes y te levantas, con ganas avanzas en pareja hacia donde sea sin importar los obstáculos, con ganas logras trabajar donde más te apasiona, con ganas puedes convencer al mundo entero, con ganas intentas las cosas hasta que te salen, con ganas súperas cualquier contratiempo. Con ganas todo, absolutamente todo sale. Si algo no funciona o no se logra… es porque simplemente no se tuvieron las suficientes ganas”, escribió la guapa actriz en Instagram al compartir una serie de fotografías y videos en las que se le puede ver convertida en una amazona, montando un hermoso caballo blanco y dominando la situación con toda tranquilidad. Da play al video y no te pierdas de este emocionante momento.

