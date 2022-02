Lucero Mijares y la emotiva celebración por su cumpleaños número 17

En el corazón de Lucero la felicidad es inagotable, pues si de algo se siente muy agradecida es de haber formado una familia junto a Mijares. Precisamente, el 2 de febrero es una fecha muy especial para ella, ya que hace más de una década dio la bienvenida a su hija, Lucero Mijares, quien está de gran celebración por su cumpleaños número 17. Por tal motivo, la cantante expresó el infinito amor que tiene por su hija, dedicándole una felicitación y presumiendo un par de fotos a su lado, dando muestra de la estrecha complicidad que las une. Por supuesto, esta dicha coincide con los recientes logros de la jovencita, que ha sorprendido con su inigualable talento musical así como con su carisma, lo que le ha merecido ganar un buen número de seguidores en redes sociales.

De lo más emocionada, Lucero expresó su cariño por Lucerito a través de una historia en Instagram, la cual ilustró con una foto en la que aparece muy sonriente junto a la adolescente. “Happy birthday ¡Hoy es el cumpleaños de mi favorita del mundo mundial!”, escribió la intérprete sobre la imagen en donde además se deja ver al natural. “@luceromijaresoficial te amo con todo mi ser”, agregó, haciendo partícipes a sus fanáticos de este especial festejo. Recordemos que la también llamada Novia de América no deja pasar la oportunidad de celebrar a los integrantes de su familia, haciendo de las importantes fechas en el calendario familiar las más especiales.

Por si fuera poco, Lucero escribió otra dedicatoria para su hija, esta vez en Twitter, aprovechando la ocasión para invitar a sus fanáticos a que sigan su cuenta, luego de que en días pasados debutara en esta red social. “¡¿Ya siguen a mi persona favorita que hoy cumple años?! @LuceroMijaresOf”, comenzó diciendo la estrella, para luego desear lo mejor a Lucerito, orgullosa de la historia que ambas han escrito desde hace 17 años. “Que Dios te bendiga siempre mi nena. Disfruta y festeja mil, que todos los instantes de tu vida seas tan feliz como me haces con tu existencia. Celebro todos los días de tu bella vida. Te amo mi Lucero”, finalizó.

¿Lucerito Mijares ya tiene novio?

Con tan solo 17 años, la popularidad de Lucerito ha crecido como la espuma, sobre todo en las redes sociales, espacio en el que los usuarios no se pierden ninguna de sus publicaciones y las transmisiones en vivo que suele hacer en ocasiones. De hecho, recientemente comenzó a circular el rumor de que supuestamente tiene un romance con el influencer de Tik Tok, Emiliano Gatica, por lo que Lucero aclaró todo en un reciente encuentro con la prensa. “¡Ay no! No tiene novio. No es su novio, es su amigo, es su amigo…”, dijo la intérprete de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Y aunque en lo sentimental Lucerito Mijares no tiene ningún plan por el momento, sí ha permanecido enfocada en sus estudios y en sacar a flote su pasión por la música, algo de lo que sus papás han hablado anteriormente. “Lucero tiene un sello propio, tendrá algo mío, tendrá algo de Lucero (su madre), pero ella tiene su estilo que poco a poco se va formando con sus clases de canto y con todo…”, señaló Mijares en días pasados en una entrevista dada a conocer por Univision. “Ni me copia a mí, ni a su mamá y eso es padrísimo, yo siempre he defendido más el talento que la voz”, señaló el intérprete al hablar del estilo de su hija.

