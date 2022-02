Sharon Fonseca y su divertido festejo al ritmo de mariachi

Tras darle la bienvenida al 2022, Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi y su pequeña Blu Jerusalema pasaron unos días un poco complicados luego de haberse contagiado de Covid. Sin embargo, una vez recuperados por completo, pudieron retomar su vida normal y regresar a las redes sociales, donde sus seguidores ya los echaban de menos. Con aquel capítulo completamente en el pasado, esta familia ha despedido el primer mes del año con una especial celebración, pues la modelo venezolana ha cumplido 27 años. Com era de esperarse, el empresario sorprendió a su amada con varios detalles románticos: flores, regalos y un delicioso pastel de cumpleaños. Y eso fue tan sólo el inicio del festejo, pues más tarde la venezolana recibió a sus seres queridos para celebrar con ellos su nueva vuelta al sol. Mientras todos disfrutaban la veleada, hizo su aparición un grupo de mariachis que enseguida empezaron a tocar y a cantar en honor a la guapa cumpleañera. Fue el magnate italiano el primero en compartir este emocionante momento, dejando ver que fue el responsable de esta especial serenata, "feliz cumple mi vida", escribió. Sharon no pudo ocultar su alegría ante este detalle, pues mientras seguía la música con las palmas, no dejaba de sonreír. "Sintiéndome bendecida, amada y agradecida. ¡Gracias por todo el amor que me dan! Que hoy y todos los días nos traiga a todos amor, luz y salud. ¡Voy a fingir que brindamos todos juntos, así que salud amigos!", escribió la modelo en su Instagram, haciendo a sus seguidores partícipes de la celebración. Haz click abajo para ver lo bien que la pasó en su día.

