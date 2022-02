Jennifer Lopez sobre Ben Affleck: ‘Estoy tan orgullosa del hombre en el que se ha convertido’ La cantante no cabe de la felicidad después de haber retomado su relación con actor después de 17 años separados

Tal como sucede en los guiones de sus películas, Jennifer Lopez se ha vuelto la protagonista de un romance digno de la ficción con Ben Affleck. Después de haber sido una de las parejas más populares de hace unas décadas, los actores rompieron su compromiso y emprendieron caminos separados. Cada uno de ellos protagonizó sus propias bodas y formó su familia, sin imaginar que el destino les tenía guardada una sorpresa. Una vez que los dos se vieron solteros, 17 años después de aquella primera ruptura, comenzaron a correr rumores de un posible reencuentro. La gran sorpresa fue cuando la pareja se desvelaba, no solamente junta, sino más enamorada que nunca. Los espontáneos posados en los distintos eventos a los que asistieron no se hicieron esperar y los rumores de una posible boda volvieron a darse. Pero, ¿cómo han vivido los protagonistas esta historia de amor desde adentro? Jennifer Lopez lo ha revelado durante la promoción de su nueva cinta, Marry Me.

“Nunca he estado mejor. Simplemente todos estamos en un momento muy hermoso”, dijo JLo durante su entrevista con People. “Me siento tan afortunada y feliz y estoy tan orgullosa de él”, expresó refiriéndose específicamente a Ben, “Es una hermosa historia de amor el que hayamos tenido una segunda oportunidad”.

Con la experiencia que tuvo durante su primera relación con el actor, entre el 2002 y 2004 cuando se llegaron a comprometer, Jennifer ha comenzado esta nueva etapa con los ojos abiertos y con mucho más conocimiento sobre cómo enfrentar estas situaciones: “Antes, como que pusimos (nuestra relación) expuesta y éramos inocentes, y quedó un poco pisoteada”. Al darse una segunda oportunidad han buscado que las cosas sean diferentes: “Los dos estábamos como, ‘Wow, somos tan felices y no queremos que nada de eso se vuelva a ver involucrado’. Ahora somos más grandes, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en lugares diferentes en nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos tan protectores porque es un momento tan hermoso para nosotros”.

Bien dicen que el amor no se puede ocultar y Jennifer no ha intentado hacerlo al hablar de su romance. “Simplemente me siento tan feliz y tan afortunada de estar en una relación que es feliz y amorosa, y quiero hacer todo lo que pueda para protegerla y mantenerla a salvo. Lo merece, en verdad que sí…La mantenemos sagrada”.

La diferencia que hacen los años

Por supuesto, aunque ya habían protagonizado un romance, las cosas son diferentes ahora. “Es hermosa la manera en la que se siente muy diferente de cómo era hace unos años…Hay más de una apreciación y una celebración por ella, lo que es lindo…Cuando encuentras a alguien y en verdad, en verdad lo amas y tienes una segunda oportunidad, eso es muy raro, precioso, algo hermoso y no lo tomamos por sentado”.

Con tantas vueltas de la vida, ahora Jennifer pareciera valorar aún más a Ben: “Estoy tan orgullosa de él, estoy tan orgullosa del hombre en el que se ha convertido, al que he visto a lo lejos. El ser honesto con el otro, ser amado, eso es la base de todo. Siento que él está en un lugar en su vida en el que, tal como me siento sobre mí misma, ha sido un camino de conocerte a ti mismo y de entenderte, llegar a un lugar en el que en verdad te sientes bien solo y con quien eres, así que puedes estar en una relación feliz y sana”. La actriz no podría estar más enamorada: “Ver la persona, el humano, el hombre que es hoy, el padre que es hoy, la pareja que es, él es todo lo que siempre supe que era y quería ser”.

