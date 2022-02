¿Son estas las imágenes que no habíamos notado de la escapada romántica del Chicharito con su novia?

El año pasado, Javier El Chicharito Hernández se colocó en el centro de la polémica debido a su separación de Sarah Kohan, madre de sus hijos. Tanto el futbolista como la modelo han preferido reservarse los detalles de esta situación y seguir adelante con sus vidas. El delantero tapatío ha dejado ver que está enfocado en sus entrenamientos, aunque eso no le ha impedido darse un tiempo para disfrutar del amor. En diciembre pasado disfrutó de las fiestas decembrinas con muy buena compañía, pues además de sus inseparables amigos, estuvo junto a la mujer que se sabe lo tiene actualmente enamorado: Nicole McPherson. El jugador y la modelo de origen ecuatoriano disfrutaron de unos días inolvidables en las playas de Baja California Sur. Sin embargo, este no ha sido el único destino mexicano que ha visitado esta pareja, pues aunque ambos han tratado de ser muy discretos en su noviazgo y han logrado en algunas ocasiones pasar desapercibidos, finalmente ha sido imposible ocultar sus escapadas juntos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de su inolvidable viaje entre amigos con Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Diego Dreyfus en Todos Santos, El Chicharito y Nicole pusieron rumbo en Valle de Bravo, uno de los destinos preferidos de la pareja de actores. Justo antes de despedir el 2021, el futbolista y la modelo compartieron algunas imágenes de aquella escapada en el destino mexicano, en la que ambos disfrutaron haciendo esquí acuático. "Logro desbloqueado, esquiar sobre agua por primera vez", compartió entonces el tapatío en su cuenta de Instagram. Por su parte, la ecuatoriana publicó un video con una recopilación de momentos durante su aventura por México, incluida su sesión en el famoso lago del Estado de México y fue inevitable que el futbolista apareciera en varias de sus tomas, lo que dejó al descubierto que fueron inseparables durante esa aventura. "La vida es ahora", escribió la modelo.

Y así como algunos momentos de las vacaciones Año Viejo de Nicole y El Chicharito pasaron desapercibidos, la pareja por poco logra ocultar también el primer viaje que hizo para darle la bienvenida al 2022. El jugador del Los Angeles Galaxy y la modelo eligieron otro destino mexicano para seguir disfrutando de esta etapa de su noviazgo y qué mejor elección que la Riviera Maya. Juntos, viajaron a Quintana Roo, un paraíso para los amantes de la playa. La ecuatoriana compartió en su Instagram un breve video en el que se le ve descansando en una hamaca, luciendo muuy guapa en bikini. "A flor de piel.

¡Por un 2022 lleno de sorpresas, crecimiento y mucho amor propio!", escribió junto en su publicación, en la cual precisó que se encontraba en Tulum. Y aunque no precisó quién grabó el video, no sería para nada extraño que el camarógrafo hubiera sido el mismo Javier.

El Chicharito ha sido muy reservado a la hora de compartir detalles de esta nueva relación e incluso ha preferido no comentar las publicaciones de Nicole -aunque sí les ha dado like-, sin embargo, eso no impidió que compartiera un vistazo de estas vacaciones por el Caribe, pues también durante los primeros días de enero publicó una postal de su escapada a la playa. "Llegó el momento de disfrutar la golden hour", escribió junto a la imagen en la que se ve muy relajado durante el atardecer, con el mar como telón de fondo. La modelo tampoco comentó este post, sin embargó sí reaccionó con un 'me gusta'.

Nicole, ¿ilusionada en su noviazgo con El Chicharito?

Mientras el futbolista y la modelo conitnúan manteniendo su relación lo más alejada posible de los reflectores, para los seguidores de ambos ha sido imposible pasar por alto algunos mensajes que bien podrían esconder un guiño a la historia de amor que están escribiendo juntos. "Que este año tus relaciones y conexiones evolucionen a su estado más auténtico y profundo", escribía Nicole el pasado 6 de enero al compartir una foto tomada durante su viaje a Todos Santos, palabras que podrían interpretarse como un anhelo en su noviazgo con el futbolista. "Que este año expandas tu consciencia, te cuestiones y continúes rompiendo creencias limitantes, patrones, hábitos. Que este año seas la versión más tú posible... Que este año incorpores el disfrute en tu día a día", continuaba en su publicación, misma que recibió un like de El Chicharito. "Que este año sientas con certeza que eso que deseas está completamente disponible para ti. 2022 me haces mucha ilusión", finalizó.