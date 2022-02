'Nuestra familia es mi mayor logro', Tom Brady a Gisele Bündchen al anunciar su retiro de las canchas

Luego de una semana de rumores y especulaciones en torno al futuro de la carrera de Tom Brady, el mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay finalmente ha confirmado su retiro de las canchas. El deportista de 44 años ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, en donde por medio de un emotivo mensaje ha dejado en claro su amor y respeto por el futbol americano, algo que sin duda ha sido determinante a la hora de tomar la decisión de abandonar las canchas de manera profesional, pues dijo, por ahora le es imposible dedicarle el 100% de su tiempo al deporte, pues en esta etapa de su vida quiere enfocarse en otros aspectos más personales. En ese mismo sentido, el deportista ha dejado en claro que, a pesar de sus impresionantes logros dentro de la cancha, siempre se ha caracterizado por ser un hombre de familia, por lo que no ha dudado en admitir que el haber formado un hogar al lado de su esposa Gisele Bündchen y sus tres hijos, Jack, Benny y Vivi ha sido su mayor logro.

Así lo dijo Brady en el mensaje que ha compartido a través de su perfil de Instagram, en el que además de confirmar su retiro de las canchas, no dudó en agradecer a todas las personas que de alguna manera han sido parte fundamental de su carrera, haciendo una mención especial a su familia. “A mi esposa, Gisele, y a mis tres hijos, Jack, Benny y Vivi. Ustedes son mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro”, compartió el jugador en el mensaje en el que finalmente ha confirmado su retiro del futbol americano, una noticia que ya se anticipaba desde hace una semana, cuando comenzaron a surgir los primeros rumores respecto a su retiro.

El deportista recalcó la importancia que tiene Gisele en su vida, reconociendo la forma en la que la modelo siempre lo apoyó de forma incondicional para que él pudiera realizarse como jugador profesional. “Siempre salía del campo y llegaba a casa con la esposa más amorosa y comprensiva que ha hecho todo por nuestra familia para permitirme concentrarme en mi carrera. Su desinterés me permitió alcanzar nuevas alturas profesionalmente y no encuentro las palabras para describir lo que significas para mí y nuestra familia. Te amo amor de mi vida”, expresó el jugador sumamente conmovido.

La despedida de Brady

En su mensaje, Tom dejó en claro que después de una larga reflexión, llegó a la conclusión de que había llegado el momento de dejar el camino libre a las nuevas generaciones y comenzar a enfocarse en nuevos horizontes, por lo que tomó la decisión de abandonar las canchas en medio de su mejor momento como deportista."Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una apuesta de 'todo incluido': si no hay un compromiso 100% de competencia, no tendrás éxito. Y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego”, se puede leer al inicio de su mensaje. "Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a tener ese compromiso competitivo", continuó.

Tom ahondó más en el tema, y sin revelar los detalles sobre su futuro, dejó en claro que ha llegado el momento de dejar las canchas y enfocarse en otros proyectos más personales, dejando el camino libre a las nuevas generaciones de jugadores. “Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Reflexioné mucho la semana pasada y me hice preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”, expresó conmovido. “Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí. Pero, en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”, agregó.

Una carrera llena de éxitos

Sin duda alguna, la carrera de Tom Brady es inigualable. A lo largo de estos 22 años el jugador logró lo que pocos, por lo que incluso es considerado el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL. A lo largo de su carrera, fue tres veces el jugador más valioso (MVP) y 15 veces seleccionado al Pro Bowl. Además, logró alzarse con el trofeo del Super Bowl en siete ocasiones, siendo la última vez apenas en el año 2021, cuando su equipo venció al los Chiefs de Kasas City con un marcador final de 31 a 9. Sobre sus logros, el jugador dijo: “Mi carrera ha sido un viaje emocionante, mucho más allá de lo que podría imaginar, lleno de altos y bajos. Cuando estás dentro de esto, realmente no piensas en el final. Mientras escribo esto, sin embargo, pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que tuve el privilegio de jugar o enfrentarme. La competición fue fiera y profunda, tal y como nos gusta. Pero las relaciones y amistadas también han sido fieras y profundas. Recordaré y celebraré estos recuerdos y volveré a ellos a menudo. Me siento la persona más afortunada del mundo”, finalizó.

