Andrés Tovar celebra su cumpleaños con una emotiva dedicatoria a su amor, Maite Perroni

Para Andrés Tovar el festejo por su 41 cumpleaños será inolvidable, pues recibió su nueva vuelta al sol completamente enamorado de Maite Perroni, un noviazgo que ambos confirmaron públicamente en octubre de 2021. La emoción en su corazón ha sido tal, que incluso en días pasados habló por primera vez de su romance junto a la cantante, una ilusión que crece con el paso de los días. Por supuesto, el productor televisivo ha encontrado otro pretexto para reiterar el enorme cariño que tiene por la ex RBD, ahora a través de un reciente mensaje en el que expresó su agradecimiento a todos aquellos que le hicieron llegar sus felicitaciones.

Cercano a sus seguidores, Andrés abrió su corazón para compartir cómo fue festejo, en el que expuso lo mucho que significa para él haber cumplido 41. “¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todes por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo…” escribió en las primeras líneas de su publicación. Recordemos que el viernes pasado el productor recibió un festejo en el foro del programa televisivo de Sale El Sol, haciendo de esta celebración algo muy especial, pues a la par de que en lo personal todo marche de maravilla, en lo personal las circunstancias no son distintas.

En su dedicatoria, Tovar también puso en alto el enorme cariño que tiene por Maite, valorando el tiempo que ha podido compartir a su lado, y enteramente motivado por lo que viene, dispuesto a hacer de esta experiencia una de las más plenas. “¿Tienes 41? No, ya no tengo esos 41, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo @maiteperroni”, finalizó. Cabe destacar que para hacer más emotivo su mensaje, Andrés ilustró sus palabras con una fotografía en la que aparece dando un beso a Maite, haciendo evidente el gran amor que los mantiene unidos y del cual se sienten muy orgullosos.

El origen de su amor por Maite

Recordemos que Andrés Tovar participó en una dinámica de preguntas y respuestas con Odín Dupeyrón, en Sale El Sol, en donde por primera vez habló de s noviazgo con Maite y lo grato que ha sido para él abrazar este momento. “Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida, definitivamente, no lo digo de dientes para afuera, lo digo en vivo, para que no haya edición…”, contó, para luego revelar que ambos se conocen de mucho tiempo atrás. “Es una mujer que conozco desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, nos conocimos mientras yo corría en los pasillos de Televisa entregando memorándums, ella pasaba corriendo en el pasillo para sus clases en el CEA”, dijo, para luego revelar que ambos tuvieron varias coincidencias a lo largo del tiempo, como cuando vivían en la ciudad de Nueva York a tan solo tres cuadras de diferencia.

Precisamente, Andrés compartió que el hecho de que los dos atravesaran por rupturas amorosas les permitió acercarse aún más, por lo que se sintieron identificados desde el primer momento. “Nos conectó mucho más, porque conocer a alguien desde la herida te hace conocerte desde otro lado. También como amigos te hace conocer una parte mucho más sincera, no hay poses. Hoy por hoy soy el hombre más feliz, honro, valoro y venero todas las relaciones que tuve anteriormente, por supuesto, agradezco, pero definitivamente ella es la mujer más hermosa”, comentó.

