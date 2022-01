Ximena Navarrete se pronuncia ante el fallecimiento de Miss USA 2019

Sin duda alguna, la muerte de Cheslie Kryst ha conmocionado al mundo por la forma en la que se ha dado y por lo joven que era la exreina de belleza. Y es que aunque hasta el momento las autoridades aún trabajan en el caso, todo apunta a que la también presentadora decidió terminar con su vida. Como era de esperarse, las reacciones de parte de sus excompañeras de certamen y de algunas celebridades no han tardado en surgir en redes sociales, lamentando la partida de quien fuera Miss USA 2019. Una de ellas ha sido Ximena Navarrete, quien a través de sus redes sociales ha reaccionado a la trágica noticia de la partida de Cheslie, aprovechando la oportunidad para compartir con sus seguidores una importante reflexión sobre la salud mental.

Fue a través de sus historias de Instagram que la exMiss Universo se pronunció sobre el sensible fallecimiento de su compañera, en donde ha compartido la última foto que Cheslie publicó en sus redes sociales horas antes de su fallecimiento, la cual se ha interpretado como la despedida de la presentadora, pues acompañó la imagen con el mensaje: “Que este día te traiga descanso y paz”. Al respecto, Ximena expresó: “Descanse en paz”, para después proseguir con su reflexión. “Lo que vemos en redes sociales no es la realidad absoluta de un ser humano. Una foto o video no define la realidad absoluta de un ser humano. Por más divina que parezca la vida de las personas, no sabemos lo que hay detrás”, expresó la también actriz al hacer referencia a la vida de Cheslie, quien parecía tener el trabajo de sus sueños y una vida feliz, algo que se podía observar en sus redes sociales.

Ximena instó a sus seguidores a crear un espacio de respeto y empatía en torno a las redes sociales, pues en ocasiones no somos conscientes del impacto que puedan llegar a tener nuestras palabras y acciones en la vida de los demás. “Seamos empáticos y respetuosos con todos a nuestro alrededor. Seamos más amables con lo que escribimos, publicamos y comentamos, más aún estando detrás de un teléfono o dispositivo”, compartió la hermosa tapatía. “Vivimos envueltos en nuestros teléfonos, pendientes de redes sociales, comparándonos con todo lo que vemos por aquí y nos olvidamos de vivir y disfrutar de las personas que si tenemos a un lado”, agregó Navarrete sumamente conmovida.

Finalmente, Ximena Navarrete reflexionó sobre la importancia de hablar sobre la salud mental y de pedir siempre ayuda, por muy oscuro que sea el panorama. “Nada es tan real, nada es tan perfecto… Nada vale la pena si en tu interior no estás bien. Si eres alguien que pasa por problemas depresión pide ayuda, todo puede tener solución a tiempo”, concluyó.

¿Qué fue lo que ocurrió con Cheslie?

El mundo de los concursos de belleza se estremeció tras confirmarse el trágico fallecimiento de Cheslie Kryst, presentadora de televisión y ganadora del certamen Miss USA en 2019, quien la mañana del pasado domingo 30 de enero fue encontrada muerta tras haber caído del piso 29 de un edificio de departamentos en Nueva York en el que ella vivía, según ha reportado en New York Post, quien ha citado a fuentes policiales. De acuerdo con el medio, las autoridades ya trabajan en el caso, por lo que por el momento no se ha confirmado ninguna de las versiones que han comenzado a circular en otros medios de comunicación y redes sociales, aunque trabajan bajo la premisa de un posible suicidio, pues la exreina de belleza de 30 años fue vista por última vez sola en una terraza del piso 29.

