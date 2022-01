Amanda Miguel rompe el silencio tras el fallecimiento de Diego Verdaguer

La semana pasada el mundo de la música se tiñó de luto por la lamentable partida de un artista muy querido: Diego Verdaguer. El cantante argentino de 70 años, quien con sus éxitos se ganó al público mexicano, falleció en la ciudad de Los Ángeles, en donde había estado hospitalizado tras dar positivo a Covid-19. La noticia sobre su irreparable partida fue confirmada por su familia, incluida su esposa Amanda Miguel, pues en sus redes sociales se publicó el breve comunicado con la triste noticia de su deceso. La también intérprete, quien en diciembre celebró 46 años de matrimonio con Diego, ha retomado sus cuentas para compartir un sentido mensaje dedicado a su gran amor, en el que ha expresado su sincero agradecimiento por todos los años que estuvo junto al padre de su hija.

La noche de este domingo, Amanda tomó su cuenta de Instagram para compartir un arte hecho a partir de una foto de Diego, en el que el cantante se ve trasnformado en un ángel. A partir de esta imagen, la intérprete inició su emotivo mensaje a su fallecido esposo. "Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida", escribió la cantante de origen argentino en las primeras líneas de su post, en el que no escatimó en adjetivos contal de exaltar las grandes cualidades de su marido. "Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todoa todos, fuiste un amado amigo...", continuó en su publicación.

La cantante, también expresó la profunda admiración que le tenía a su marido, con quien muchas veces compartió el escenario. "Un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección", agregó. Conmovida, Amanda admitió lo difícil que será para ella aprender a sobrellevar la ausencia de Diego, sin embargo, se dijo esperanzada en volver a encontrarse con él en algún momento. "Hoy no se cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor", expresó la madre de Ana Victoria. "Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre", finalizó la cantante, agregando además algunos emojis, entre ellos uno de corazón roto y uno de carita llorando. Mientras, en sus Instagram Stories, Amanda replicó el post de que hizo su hija hace unos días: la tierna postal de Verdaguer junto a su nieto Lucca.

Los seguidores de Amanda no tardaron en expresarle su solidaridad en estos momentos de duelo, y le enviaron mensajes de apoyo y consuelo. "¡Hermosas palabras que tocan el alma! ¡Abrazo profundo mi amada!", comentó Ana Bárbara, quien fue una de las celebridades que reaccionaron a la publicación de la viuda de Verdaguer. "Lloro contigo querida Amanda, como bien dices nos dio todo y tanto a todos los que lo conocimos. Su amor no muere, sólo trasciende, aquí estamos Amanda, te abrazo muy fuerte", comentó por su parte Omar Chaparro.

La profunda admiración de Ana Victoria a su papá

Este fin de semana, Ana Victoria compartió en sus Instagram Stories una bella imagen con la que ilustró a la perfección cómo era la relación entre sus padres. La foto capturó el momento en el que Amanda posaba sonriente para la cámara de su amado Diego, quien con toda la dedicación se convirtió en su mejor fotógrafo. “Siempre viste a mi madre como tu musa, tu inspiración”, escribió la también cantante conmovida, resaltando el hecho de que, sin importar el paso de los años, sus papás siempre estuvieron enamorados. “Hermoso ejemplo le dejas al mundo: amar a tu mujer y procurarla siempre. Yo fui el mejor testigo de su amor… Totalmente incondicional”, agregó la madre de Lucca. En su siquiente historia, la Ana Victoria publicó una selfie junto Diego acompañada del mensaje: "Me duele el alma, te extraño tanto".

