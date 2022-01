'Siempre viste a mi madre como tu musa', Ana Victoria recuerda cómo era la relación de Diego Verdaguer con Amanda Miguel

Sin duda alguna, la familia de Diego Verdaguer se encuentra muy dolida tras la partida del artista, quien falleció el pasado 28 de enero a consecuencia del Covid-19. Algo que hemos podido ver a través de las publicaciones que su familia, y en especial su hija Ana Victoria, ha hecho en los últimos días, recordando los instantes más entrañables que vivió al lado del famoso intérprete de Volver a través de algunas fotografías del pasado. Tal y como ha sucedido en una de sus últimas publicaciones, en la que con los sentimientos a flor de piel, la cantante recordó cómo era la relación de su padre con su amada esposa Amanda Miguel, quien desde el primer momento se convirtió en la musa de Verdaguer.

A través de sus historias de Instagram, Ana Victoria compartió una linda imagen en la que se puede observar justo el momento en el que Amanda Miguel posaba de lo más sonriente y enamorada para la cámara de su amado Diego, quien con todo el amor del mundo inmortalizaba a su esposa a través de su lente. Sobre la imagen, la cantante habló de cómo era la relación de sus padres, dejando en claro que nunca dejaron estar enamorados uno del otro. “Siempre viste a mi madre como tu musa, tu inspiración”, escribió la hija menor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer conmovida.

La intérprete de Ay cariño destacó la forma en la que sus padres solían amarse, mostrándose orgullosa de poder haber sido testigo de la hermosa relación que construyeron a lo largo de los años. “Hermoso ejemplo le dejas al mundo: amar a tu mujer y procurarla siempre. Yo fui el mejor testigo de su amor… Totalmente incondicional”, finalizó así la cantante sumamente conmovida ante el matrimonio de sus padres, quienes incluso dieron muestra de su cariño arriba del escenario, algo que los caracterizó a lo largo de sus carreras.

Fue el pasado 28 de enero cuando la familia del intérprete, a través de sus redes sociales, dieron a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del cantante, un momento que han preferido vivir en privado, según han compartido en el comunicado: “Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo su público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna, toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, se lee en el fees de todos los miembros de la familia Verdaguer.

La despedida de Amanda para Diego

Si bien, Amanda Miguel ha guardado silencio tras la muerte de Diego Verdaguer, quien fuera su esposo por más de 46 años, la intérprete de Él me mintió le dedicó un sencillo, pero muy significativo mensaje de despedida al cantante, justamente respondiendo a una de las publicaciones que el intérprete había hecho previamente en su perfil de Twitter en donde hablaba del amor que le tenía a Amanda, citando una frase de su canción La ladrona. “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”, dice la descripción de la publicación en la cual fue etiquetada la también compositora. Amanda no dudó en responder a la publicación con un emotivo mensaje de despedida, en el que solo refrendó el amor eterno que siempre la unirá a Diego: “Siempre te amaré”, escribió Miguel, como despedida hacia su gran amor.

