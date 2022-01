Eiza González celebra su cumpleaños 32 con el mensaje más especial de su madre

Sin duda alguna, Eiza González atraviesa por un momento muy importante en su carrera, pues la actriz cada día consolida más su carrera en Hollywood, al tiempo que se ha ido convirtiendo en todo un ícono de la moda, por lo que su presencia en las mejores alfombras rojas del mundo es muy solicitada. Además, en el lado personal no podría estar mejor, pues la artista sabe que cuenta con el apoyo de su familia, en especial de su madre, Glenda Reyna, quien sin duda ha sido uno de los grandes pilares de su vida y su carrera, pues se ha encargado de acompañar a su hija en los momentos más importantes y cruciales de la vida de su hija. Es por eso que ahora que Eiza celebra su cumpleaños número 32, Glenda no ha dudado en expresar lo orgullosa que se siente de todos los logros de Eiza, así como de la mujer en la que se ha convertido, algo que dejó en claro en el hermoso mensaje de felicitación que le dedicó a propósito de su cumpleaños.

Fue a través de su perfil de Instagram que la madre de Eiza hizo eco de este día tan especial, publicando una increíble fotografía de su hija, la cual acompañó de un lindo mensaje en el que ha expresado toda la admiración que tiene por ella. “Hoy miro hacia atrás y me encuentro sumamente sensible y vulnerable, y me enfrentó una y otra vez a la dulzura del amor sintiéndote ahora frente a frente, ya tu hecha toda una mujer. Vibrando con toda esa energía que enciende tu llama ardiente desde cada trinchera de tu existencia, mirando siempre hacia enfrente con esos ojos llenos de ilusión, de objetivos, de aprendizaje, de crecimiento emocional y profesional, donde tu alma es tan auténtica, tan tuya y tan verdadera”, escribió Reyna en sus primeras líneas, destacado cada una de las cualidades de su retoño.

La madre de la actriz continuó con su mensaje resaltando el increíble vínculo que mantiene con su hija, así como de la relación que han logrado formar a través de todos estos años, algo que dijo, desea se mantenga intacto a pesar del paso del tiempo. “Y siento aún la frescura de tu pequeño cuerpecito pegada a mi corazón, que es el único que siempre deseo que recuerdes que está aquí latiendo al unísono del tuyo, no olvides nunca que está brújula vive y coexiste contigo sin importar la distancia, ni el tiempo, ni las circunstancias, nuestro vínculo es infinito mi hermosa princesdoll”, compartió.

Finalmente, Glenda Reyna cerró su mensaje con una tierna declaración de amor para su hija, dejando en claro lo afortunada que se siente de poder experimentar la maternidad al lado de Eiza. “Bendigo una y otra vez tu existencia, donde siempre cabe más que amor eterno por ti, este día quedó grabado para siempre en lo más profundo de mi ser, con tu primer aliento de vida, bendigo infinitamente tu llegada a nuestra vida, tu padre desde el cielo y tu hermano @yulenv y yo desde la tierra bendecimos cada paso que das ¡Feliz cumpleaños, mi amor querido! Te amo con todo mi ser, te abrazo a la distancia mi muñeca mía de mi propiedad privada como decía tu padre”, finalizó sumamente conmovida.

La tierna respuesta de Eiza González

Como era de esperarse, la cumpleañera no tardó en responder al emotivo mensaje de su mamá, por lo que en cuestión de minutos correspondió al gesto de su mamá y al pie de la publicación de Glenda escribió: “Te amo con todo mi corazón, mami. Gracias por tus bellas palabras. Pero sobre todo, ¡Gracias a ti por ese ser tan bello que me hizo la mujer que soy hoy!”, expresó la intérprete.

