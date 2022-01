'¡Estás mintiendo!', Britney Spears se lanza contra su hermana y su libro

Sin duda alguna, Britney Spears no está nada contenta con la reciente publicación del libro de su hermana Jamie Lynn Spears. Algo que la ‘Princesa del pop’ ha dejado en claro desde el momento en el que se hizo público el contenido de este texto, en el que su hermana menor ha destapado algunos de los momentos más cruciales de su vida y ha señalado a la cantante de ser la culpable de muchos de sus traumas de la infancia. Como era de esperarse, y tal y como lo ha hecho Britney desde el momento en el que recuperó su libertad, ha utilizado sus redes sociales para manifestarse en contra del libro Things I Never Said, señalando que mucho de lo que su hermana cuenta en sus páginas son falsedades o verdades a medias, además de acusarla de querer sacar provecho del mediático momento que ha atravesado la cantante desde hace algún tiempo, debido a la tutela legal bajo la que vivió durante más de 13 años y que a finales del año pasado finalmente llegó a su fin, gracias en gran medida al movimiento viral #FreeBritney, el cual fue organizado por los fans de la intérprete de Stronger.

A través de su perfil de Instagram, Britney lanzó un contundente mensaje en contra de su hermana, en el que sin filtros la acusó de querer sacar ventaja a sus costillas y de mentir en gran parte de lo que cuenta en las páginas de su libro. “¡Qué descaro de tu parte vender un libro ahora y hablar mie***!, pero estás mintiendo ¡como mentiste sobre Alexa Nikolas! ¡Ojalá hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas estas personas vean que estás mintiendo sobre mí”, expresó Britney sumamente molesta sobre las acusaciones que ha hecho Jamie Lynn en su libro y haciendo referencia a la parte de su texto en la que se refiere a Alexa Nikolas, excompañera de elenco de la actriz en Zoey 101, a quien acusó de ser una amiga desleal en su libro.

Y aunque de por sí el mensaje de Britey era tajante, sus palabras fueron aún más lejos a la hora de insistir en que lo que su hermana ha publicado no son más que puras mentiras, las cuales ha utilizado para sacar una tajada económica, luego de que por el término de su tutela quedara desprotegida, pues todos los bienes de la cantante, incluída su cuenta de banco, le fueron devueltas, pues recordemos que debido a la situación legal en la que se encontraba, todo lo referente a su vida personal, profesional, económica y más eran controlados por su padre, James Spears. “Ojalá el Todopoderoso, el Señor, pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo que ¡estás mintiendo y ganando dinero conmigo! Eres una escoria, Jamie Lynn”, finalizando así su contundente mensaje, el cual acompañó de dos videos de dos diferentes programas de Estados Unidos, en los que se critica ferozmente a Jamie Lynn Spears por haber publicado el libro sin el consentimiento de su famosa hermana.

Las duras críticas de Britney en contra de su hermana

Luego de que Jamie Lynn Spears ofreciera una entrevista al programa Good Morning America en el que asegurar no saber que su hermana estaba bajo una tutela legal mediante la cual le fueron retirados todos sus derechos civiles, Britney Spears no dudó en pronunciarse al respecto, dejando en claro que Jamie y ella no fueron cercanas durante el tiempo que duró su tutela y que al contrario, ella se benefició de la fortuna de la cantante sin hacer absolutamente nada. “La vi (la entrevista) con fiebre de 40 (grados), jajaja y en realidad fue agradable tener fiebre tan alta porque tuve que rendirme y no preocuparme”, expresó al inicio de su mensaje. “Simplemente me importaba un caraj*, pero me dolía mucho la cabeza... Por supuesto que soy una reina del drama si me enfermo, así que creo que me estaba muriendo”, agregó. La cantante aclaró que ya se sentía mejor, aunque fue sincera al admitir lo que le molestó de la entrevista concedida por su hermana. “Dijo fue que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo cerca de mí en 15 años, ni durante ese momento, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas? ¿En serio?”, señaló la 'Princesa de Pop'.

Y agregó de manera tajante: “Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Siempre le daban todo a ella!”, señaló.

