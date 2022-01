Tras su cirugía, Grettell Valdez y su hijo Santino Borghetti vacacionan en París

Luego de haber enfrentado una complicada cirugía preventiva y de pasar algunos días en recuperación, Grettell Valdez se ha dejado ver con ánimos renovados y dispuesta a retomar su vida al 100. Es por eso que no ha dejado pasar la oportunidad de hacer las maletas y emprender un nuevo viaje de la mano de su hijo Santino, quien sin duda se ha convertido en su mejor cómplice. Así lo ha hecho saber la misma Grettell a través de sus redes sociales, donde en un principio había dejado a todos sus seguidores con la duda sobre el destino al que se dirigía, revelando horas más tardes que ha sido París, Francia, el lugar elegido para sus vacaciones de invierno.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la guapa actriz compartió con sus fans algunos detalles de su aventura parisina, un secreto que se guardó hasta el momento en el que por fin pudo pisar suelo francés. El misterio comenzó desde un día antes, cuando Grettell compartió que tanto ella como su hijo se habían tenido que hacer unas pruebas para descartar que tuvieran Covid-19, algo que se ha convertido en parte de los protocolos de cualquier viajero en estos tiempos de pandemia. Además, Grettell compartió en su feed una fotografía en la que se le puede ver muy sonriente con un look muy primaveral y con bolso en mano, la cual acompañó de un mensaje en el que dejaba en claro que estaba a punto de emprender un viaje sin revelar el destino al que se dirigía. “¿A dónde creen que nos vamos a festejar la vida? ¿frio o calor?”, expresó la actriz.

Más tarde, la artista compartió un nuevo video en sus historias de Instagram en donde ya se le podía ver a bordo del avión en compañía de su hijo Santino, listos para comenzar con su aventura y un tanto aliviados por haber logrado concretar su viaje con la ayuda de Vicky Álvarez, hermana de Claudia Álvarez, quien les ayudó con todos lo relacionado con su travesía, la cual, por lo que ha dejado ver Grettell Valdez en sus historias de Instagram, ha sido un viaje un poco improvisado, el cual finalmente han logrado concretar.

Horas más tarde, Grettell volvió a tomar sus redes sociales para confirmar lo que muchos de sus fans ya sospechaban: “No se si le atinaron, pero ¡estamos en París!”, expresó de lo más emocionada la actriz, mientras tomaba algunos aspectos de las calles parisinas y posando en compañía de su hijo Santino en algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad, como lo es el Arco del Triunfo.

¿Por qué tuvo que someterse a una cirugía?

En días pasados, Grettell Valdez habló de su estado de salud y de las razones por las que era necesario que pasara por esta cirugía. Recordemos que cinco años atrás la intérprete fue diagnosticada con cáncer en uno de sus dedos, el cual por fortuna fue erradicado tras una operación. Sin embargo, la aparición de una verruga la llevó a tomar precauciones, por lo que según cuenta actuó muy a tiempo gracias a la oportuna revisión y diagnóstico de sus médicos. “Sin duda es un proceso que me van a hacer, sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era cáncer, hoy por hoy no es cáncer, porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo, no tengo cáncer, ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar…”, dijo en una transmisión en redes.

