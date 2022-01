'Estuve dos años deprimido', Juan Soler habla sobre lo duro que fue para él su separación con Maky

Sin duda alguna, Juan Soler y Maky han logrado construir una cercana relación de amistad, basada en el amor que ambos tienen por sus hijas y el cariño que aun prevalece entre ellos. Sin embargo, tras su separación, ambos tuvieron que atravesar por distintos procesos para lograr construir la familia que hoy son, a pesar de no estar juntos como pareja. Algo de lo que recientemente habló el guapo argentino con toda sinceridad, asegurando que sin duda el tomar la decisión de ponerle fin a su historia de amor con la madre de sus hijas ha sido uno de los capítulos más difíciles de su vida, pues atravesó por momentos un tanto oscuros debido a esta situación, de los cuales afortunadamente ha logrado salir adelante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha revelado Juan durante una charla que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, en la que abrió su corazón para hablar de este duro capítulo en su vida. “Para mí sí fue un golpe muy fuerte. Estuve dos años deprimido donde fui un inservible, no produje nada, no aceptaba trabajos, no trabajaba y hacía un esfuerzo enorme cuando me tocaba ir a trabajar, fue un impasse bastante duro”, explicó Juan al ser cuestionado sobre las razones por las que terminó su matrimonio con Maky, el cual era considerado como uno de los más sólidos del mundo del espectáculo.

Al preguntarle sobre lo sucedido entre él y su exesposa, así como las razones que los llevó a tomar la decisión de finalizar su relación de pareja, el actor fue preciso: “La explicación que viene del otro lado es que maduró de una forma diferente, que algo cambió en ella. Se lo respeto totalmente y ya, y se acabó”, expresó con total sinceridad, dejando en claro que fue Maky quien dio el primer paso en esta dura decisión.

VER GALERÍA

El también presentador aseguró que para él fue muy duro aceptar que su relación había terminado, por lo que pasó varios años sumido en la depresión, pues él tenía ciertas expectativas sobre su familia, mismas que se ha permitido replantearse tras su separación. “El proyecto más grande de mi vida siempre fue formar una familia para toda la vida, hasta que entendí mi proyecto de familia son mis hijas, me costó tiempo, la pasé muy mal”, agregó el guapo intérprete, quien reveló que fue gracias a la ayuda psicológica que logró salir de su depresión.

Una nueva oportunidad en el amor

Sin duda alguna, la vida le sonríe a Juan Soler, quien hace poco se convirtió en abuelo, y más recientemente inició una relación sentimental, nada más y nada menos que con su primer amor. Así lo reveló el guapo intérprete durante la charla que sostuvo con el programa El minuto que cambió mi destino, en donde con total sinceridad se refirió a la relación que lo tiene muy ilusionado. “Hay más tiempo que vida dicen… Hace poco tiempo comencé una relación, justamente con mi primera novia, entonces es una relación muy a distancia”, señaló el actor, revelando que su novia radica en Argentina. “Vive en Tucumán y nos separamos cuando yo tenía 20 años, vive en Argentina, nos vimos un par de veces, llevamos una relación a distancia, es una relación adulta, una relación creo que de concepto, pero es una linda relación, muy honesta”, explicó Soler con una sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA