Talina Fernández cuenta cómo Ana Barbara la apoyó cuando Pirru no la dejaba ver a sus nietos

Atrás quedaron los años en que Talina Fernández enfrentó dificultades al querer tener contacto con sus nietos, Paula y José Emilio, cuando tras la muerte de su hija Mariana Levy, el entonces esposo de la fallecida intérprete, José María Fernández El Pirru, rehízo su vida amorosa con Ana Bárbara. Luego de esta situación, la comunicadora recuerda que solía viajar a la ciudad de Cancún para poder encontrarse con los pequeños, aunque su ex yerno le impedía la convivencia con los niños. Ante esta dificultad, recuerda como la cantante de Lo Busqué, por quien tiene un incondicional cariño, estuvo ahí para apoyarla y hacer de alguna manera sus prologadas esperas más llevaderas, un detalle que tiene muy presente y del que quiso hablar a corazón abierto.

Tan sincera como siempre, Talina evocó aquellos días en que pudo descubrir en Ana Bárbara a una mujer noble, a quien de inmediato vio como una aliada dispuesta a desempeñar con orgullo y entrega el papel de mamá de sus nietos. “Hemos visto quién es Ana Bárbara, efectivamente, Pirru rapidito se enamoró de Ana Bárbara pero había pasado muy poco tiempo de la muerte de Mariana. Ana Bárbara, se ocupó de mis nietos como cinco años, los llevaba al colegio, al dentista, como una madre, es una madre estupenda…”, señaló la conductora en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando.

Pero el amor que Talina tiene por la también llamada Reina Grupera se fortaleció cuando la intérprete le brindó su respaldo, pues El Pirru, según afirma, impedía que tuviera contacto con Paula y José Emilio. “Pirru no me dejaba verlos (a mis nietos). Yo iba a Cancún y me quedaba en la playa, esperando a que bajaran mis niños. Me acuerdo que me acaban de operar del cerebro y con el rayo del sol, y yo en la playa caminando recién operada… Ana Bárbara desde su casa me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba y pasando (mal). No le tengo más que cariño enorme…”, confesó la Dama del Buen Decir, que desde entonces ha expresado su enorme admiración por la estrella.

En ese espacio, Fernández además habló de lo orgullosa que se siente de preservar una amistad con Ana Bárbara, quien a pesar de radicar en Estados Unidos, hace todo por mantenerse unida a Paula y a José Emilio, como recientemente ocurrió durante las pasadas fiestas decembrinas. “Es una amiga mía, somos así de amigas (muy unidas) Ana Bárbara, que Dios me la bendiga cada día de su vida. Nos invita a Los Ángeles, Emilio se acaba de ir un mes en Los Ángeles un mes con ella. Le calló la boca a muchas personas…”, dijo con firmeza en otro instante de la reveladora charla en la que se mostró sin filtros.

¿Cómo se encuentran sus nietos?

Talina también reveló cómo marcha todo para José Emilio, Paula y María, quienes están enfocados en sus planes personales y disfrutando con sus respectivas parejas, mientras el menor de los hermanos Levy se encuentra viviendo con ella tras el distanciamiento con su padre, El Pirru. De hecho, habló de las inquietudes profesionales que ha manifestado el joven. “María, mi nieta, está en Londres con su compañero. De pronto (Emilio) pensó, hace tres días en hacerse actor, está guapo entonces vamos a ver porque está entre vender casas y entre ser actor. (Paula) es la que está más alejada de mí, porque está con el novio, de repente se van a vivir a un lugar en Baja California que no conozco. Ya acabó la prepa, ya vamos a ver a qué se quiere dedicar…”, afirmó.

