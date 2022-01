‘Los franceses no me querían, lo sé perfectamente’, Brigitte Macron La primera dama francesa explicó que sabía que su marido fue el elegido por decisión popular y no ella, por lo que se esfuerza en su labor

El matrimonio del mandatario francés Emmanuel Macron siempre ha estado en la mira. Desde su llegada al Elíseo, han sido contadas las ocasiones en las que su mujer, Brigitte Macron ha tomado la palabra para hablar, no solamente de su relación, sino también de los retos que ha enfrentado como primera dama. De hecho, fue ese mismo título el que provocó polémica en el 2017, por lo que en aquel entonces se decidió que se le diera el puesto solamente de forma simbólica, sin ir más allá como sucede en otros países. Esta sería solamente una de las ocasiones en las que el nombre de Brigitte se vería en el candelero, por lo que como pocas veces, en esta ocasión ha abierto su corazón sobre cómo ha vivido el mandato de su marido.

Dentro de la entrevista que realizó con Madame Figaro para hablar de su trabajo con jóvenes y niños de su país, llegó el punto en el que se le dijo, “Usted misma tiene un curso de vida que no es la norma”, a lo que respondió: “Hay momentos en la vida de todos cuando tienes que tomar decisiones que afectan el resto de tu vida. Una elección implica decidir, a veces algo doloroso. Cuando llega ese momento, te refieres solamente a tu estructura. Punto final”. Ante esta respuesta se le cuestionó cuál era la suya, sobre lo que dijo: “Siempre me he estructurado en torno a Emmanuel -digo Emmanuel porque hablo de mi marido, no del presidente- y de mis hijos. Siempre ha sido así. En los momentos difíciles, nunca estaba sola, estaban los niños. No quiero hablar mucho de ellos porque sería exponerlos, pero tengo esta columna vertebral multiplicada. Mi vida no es ordinaria, soy la esposa del Presidente de la República, pero los valores fundamentales que me estructuran son simples, siempre lo han sido”.

Brigitte confiesa que desde que era una niña aprendió a vivir en el aquí y el ahora, y no dejar nada para mañana -en aquella época perdía a una de sus hermanas en un accidente-, al cuestionarle si esto lo aplica en el Elíseo, dijo: “A pesar de todo, descubrí que aquí tenía más paciencia de lo que pensaba. Aprendí a no hablar abiertamente con nadie, en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que para mí es un esfuerzo colosal porque ¡hablo con facilidad! Todo lo que digo, e incluso lo que no digo puede ser retomado e interpretado. Soy la esposa del Presidente de la República, que es el presidente de todos los franceses. Los franceses no me querían, lo sé perfectamente. Por lo tanto, depende de mí encontrar mi lugar y ayudarlos en lo que pueda, en el campo de la salud, de la cultura y la educación en particular”.

Al ser cuestionada sobre el feminismo, respondió: “Te digo: soy feminista con los hombres. Es decir, estoy feliz de que las mujeres finalmente hablen, que las mujeres digan quiénes son, que las mujeres están mostrando todo lo que pueden hacer. Pero sé que esta lucha la lideramos con hombres”. Sobre lo que ha aprendido en esta etapa del mandato de su marido, explica: “Preservar la privacidad es esencial, se debe ser inflexible al respecto. El presidente también se toma esto muy en serio. Por lo tanto, se santifica un apartamento, dentro del palacio. Nadie tiene acceso a él, nunca. Nos reunimos allí, solos, para desayunar y a veces para cenar, cuando no tenemos ningún evento oficial en la agenda. También aprendí a vivir con seguridad”.

Su labor con los jóvenes

La charla que tuvo como Madame Figaro, se dio en torno a su labor con la Fondation des Hôpitaux -de la que es titular desde el 2019-, con la que busca ayudar a niños que luchan contra una enfermedad. “Esta pandemia ha venido a sacudir nuestros hábitos y nuestras certezas”, ha dicho sobre la situación que se vive tanto en el país como en el mundo en este momento, afirmando que lo que no ha faltado es la confianza de los franceses en su sistema hospitalario. La primera dama quiso hacer énfasis en la generosidad de los franceses que ante la emergencia sanitaria no repararon en recursos para apoyar a los hospitales.

La esposa de Macron también habló del trabajo que la fundación está haciendo con respecto de los abusos infantiles que aumentaron durante la pandemia, buscando localizar los casos y dando el apoyo correspondiente. Con su experiencia como profesora escolar, Brigitte hizo hincapié también en el manejo de los casos de bullying, otra causa que busca abarcar, “Las víctimas dicen poco sobre su sufrimiento, porque una forma de vergüenza y culpa se asienta en sus mentes”, explicó.