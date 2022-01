José Emilio, nieto de Talina Fernández, confirma el distanciamiento con su padre, El Pirru

Siempre que la necesiten, Talina Fernández estará para sus nietos, María, Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy. Precisamente, el menor de los hermanos no dudó en recurrir a su abuela en este momento tras distanciarse de su padre, José María Fernández, El Pirru. Así lo confirmó en una reciente entrevista, feliz de contar con el apoyo de la matriarca, quien además asegura le abrió las puertas de su casa para que pudiera vivir con ella. A la par, el joven habló a corazón abierto del enorme cariño que tiene por Ana Bárbara, a la que considera una madre por las atenciones y cuidados que ha tenido con él desde pequeño, sobre todo en instantes como este, en el que ha vuelto a reorganizar su vida tras las diferencias con su papá.

De lo más transparente, José Emilio se sinceró frente al micrófono y la cámara del programa televisivo Ventaneando, confirmando su situación con El Pirru. “Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé casi nada…”, dijo durante la entrevista, aunque sin ahondar en los detalles que detonaron tal distanciamiento. Al preguntarle cómo se encuentra, respondió visiblemente tranquilo. “Así estoy bien, no tengo ningún problema por eso, todo pasa por algo…”, aseguró el joven, quien según trascendió, de acuerdo con el programa de espectáculos, lleva meses lejos de su padre, a la par de que este le habría dejado de pagar sus estudios.

Lo cierto es que más allá de la ruptura con su papá, José Emilio se siente pleno de contar con el respaldo de su abuela Talina, que le permitió mudarse con ella, tal como lo hizo su hermana Paula, también hija de El Pirru, hace poco más de un año. “Sí, como lo hizo con Paula, la primera que saltó para recibirla cuando se peleó con mi papá fue mi abuela, y lo que hizo conmigo, yo le hablé y le dije: ‘Pasó esto… ¿me puedo ir a vivir contigo?’, y me dijo: ‘Sí, vente’ y ya llevo aquí un ratito y estoy súper feliz…”, comentó el joven, que con tan solo 17 años se encuentra trazando algunos planes, como la idea de incursionar en la actuación, según confesó la llamada Dama del Buen Decir en la charla que ella tuvo con Ventaneando.

Ana Bárbara siempre a su lado

Luego del distanciamiento con su padre, José Emilio asegura que cuenta con el apoyo de Ana Bárbara, quien ha estado muy pendiente de él a lo largo de su vida, por tal motivo se refiere a ella como su madre. “Realmente ella ha cumplido el papel de mamá desde que yo tenía 11 meses, 12 meses (de nacido), hasta los 5 años ella estuvo ahí para mí y hasta la fecha lo sigue haciendo. Eso es algo de admirar, ella pudo haber dicho: ‘¿Sabes qué? Adiós, me divorcié de Pirru, adiós y ya los dejo’. Pero no, nos sigue invitando a Los Ángeles, cuando ella viene a conciertos aquí en México (me dice): ‘Quédate conmigo’… Lo que necesite ella siempre está para mí, alguna llamada, lo que sea ella siempre está para mí…”, afirmó.

El chico de 17 años además contó lo feliz que lo hizo reunirse con sus hermanos para celebrar las pasadas fiestas decembrinas, destacando el enorme apego que tiene por ellos. “Nos fuimos otra vez por fin los cinco hermanos, que hace muchas navidades no se hacía eso, por fin lo logramos en Los Ángeles. Fuimos a esquiar, les da muchísimo gusto siempre verme, siempre me marcan (por teléfono) y me dicen: ‘Yo con mis ahorros te pago el vuelo, pero vente’…”. Sobre la posibilidad de irse a vivir a Los Ángeles con la cantante, también dijo: “Sí lo pensé (irme a vivir a Los Ángeles), de hecho, Ana Bárbara, mi mamá, me dijo: ‘Vente, yo te invito’, pero no me gusta Estados Unidos’…”.

