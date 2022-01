América Fernández deleita con una canción y aclara: 'No me voy a dedicar a esto'

En el ámbito artístico en México, el apellido Fernández ha sido por mucho tiempo sinónimo de talento en la música. Y es que desde el fallecido Don Vicente, hasta sus nietos Alex y Camila, han cautivado al público con su voz. Sin embargo, estos dos hijos de El Potrillo no son lo únicos que pueden presumir de cualidades para el canto, pues América, la otra de sus mellizas, también ha dejado ver en más de una ocasión que es un digna heredera del legado familiar. Ahora lo ha vuelto a hacer, pues ha deleitado a sus seguidores con una apasionada interpretación, con todo y guitarra en mano. "Un poquito de mi hobby favorito", escribió en su cuenta de Instagram al compartir el video en el que cantó una canción en inglés. Dado que sus hermanos han decidido seguir los pasos de Alejandro en la música, muchos se han preguntado si ella también está interesada en incursionar profesionalmente en la música, sin embargo, ella ha confesado que no tiene previsto nuncún tipo de lanzamiento oficial. De hecho, aprovechó este post para reafirmar esta postura. "(No, no soy cantante ni me voy a dedicar a eso pero me encanta)", explicó. Su firme decisión respecto a su futuro no impide que América comparta su talento, algo a lo que su papá no puede resistirse como ha sucedido ahora: "Te amo. Qué bonito cantas bebé", comentó en su publicación. Haz click abajo para escucharla.

