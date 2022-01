Daniella Álvarez se deshace en halagos por su novio, Daniel Arenas

Uno de los romances que con el paso de los días cobra fuerza es el de Daniel Arenas y Daniella Álvarez, quienes han dado vistazos a través de sus redes sociales de lo enamorados que se encuentran. De hecho, la pareja celebró semanas atrás su primer Navidad, por lo que tomaron la decisión de viajar a la ciudad de Nueva York para disfrutar de ese momento. Tras esa aventura la ex reina de belleza quiso dar más detalles de esta fascinante etapa, por lo que en una reciente entrevista, a propósito de su regreso a la televisión, se deshizo en halagos por su galán. Recordemos que, de igual manera, el actor colombiano, protagonista de la telenovela S.O.S Me Estoy Enamorando, habló anteriormente de lo bien que marchan las cosas, asegurando que toda la vida ha “creído en el amor”.

Con la amabilidad que la distingue, Daniella concedió una entrevista al programa televisivo Despierta América, espacio en el que no tuvo filtros a la hora de hablar de lo que ocurre en su corazón, específicamente al referirse a su novio, con quien ha habido una química impresionante. “Divino, mi novio espectacular, que me acompaña, que me apoya…”, dijo durante la charla con el matutino, en la que además destacó lo primordial que ha sido para ellos compartir juntos. “Muy felices, aprovechando el tiempo, conociéndonos cada día más y estamos muy felices el uno con el otro, que es lo más importante…”, reveló en un instante de la charla.

Estas palabras, coinciden con lo dicho por Daniel anteriormente, que aunque ha querido ser muy reservado sobre su romance, no ha dudado en gritar su amor siempre que surge la oportunidad. “Somos pareja. Somos novios desde hace unos meses. Daniella es un ángel terrenal. Es un milagro de Dios, estamos construyendo y disfrutando cada día”, dijo en septiembre de 2021 durante una charla a través de Radio Fórmula, espacio en el que confirmó su romance con la colombiana, una experiencia que lo tiene motivado e ilusionado.

El regreso de Daniella a la televisión

Lo cierto es que este es uno de los mejores momentos en la vida de Daniella, pues a la par de estar enamorada, su regreso a la televisión es un hecho, ahora como parte del elenco del reality show titulado Desafío The Box, por lo que contó cómo la ha marcado esta experiencia a nivel personal. “Este reality me ha dejado con la certeza de que cuando hay voluntad, cuando hay ganas, cuando hay determinación, todo se puede realizar, todo puede ser posible…”, confesó en otro momento de la entrevista, enteramente motivada por la oportunidad de seguir creciendo como profesional.

Sin embargo, Daniella asegura que a lo largo de este periodo, en el que tuvo que hacer frente a sus problemas de salud, se cuestionó bastante el hecho de volver a aparecer en pantalla, pues creyó que por su físico habría quienes le cerrarían las puertas, aunque eso no fue ningún impedimento para ella. “Tal vez yo pensaba que no podía ser más presentadora porque tal vez ya mi físico no encajaba en la pantalla chica, y darme cuenta de que absolutamente no era cierto, que yo sí puedo, que mi vida continúa con los mismos sueños, con las mismas capacidades, incluso ahora mejores en otras cosas, con esa disciplina y con esas ganas, con esos retos y con ese desafío que Dios me puso soy ahora mismo una mujer que me considero más resiliente, más valiente y eso me hace sentir muy orgullosa de mí misma…”, dijo.

