Quién es la mujer que podría haber conquistado a Brad Pitt

Los rumores sobre romance siempre rodean a Brad Pitt, y él mismo lo sabe, como bien advirtió a su amiga Alia Shawkat, con quien fue vinculado hace tiempo. En esta ocasión, el rumor surgió desde hace meses en la cuenta de Instagram de celebridades Deux Moi, pero ha sido hasta ahora que ha sido retomado por los medios internacionales. El protagonista de Fight Club ha sido vinculado con la cantante sueca Lykke Li, quien según reportes viviría cerca del actor y con quien se le ha visto en algunas ocasiones. Los rumores que rodean a la supuesta pareja son tales que esta semana, en las historias del perfil se contaba que se les había visto en una cena con Mary Kate y Ashley Olsen. A pesar de que el actor no hace comentarios al respecto, parece que el mundo disfruta de saber que podría haber una nueva mujer en su corazón, sobre todo después de que se especulara que Angelina Jolie -su última pareja- tuviera algún tipo de relación con The Weeknd después de que se les viera juntos en un par de ocasiones, aunque esto también ha quedado en mero comentario sin ningún tipo de confirmación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Sabes que siempre pensé que eras muy guapo', qué dijo Jennifer Aniston para ruborizar a Brad Pitt

Quién es la modelo, muy parecida a Angelina Jolie, con la que Brad Pitt llegó a Francia

Lykke es una cantante sueca de 35 años a quien el arte le viene de herencia, pues su madre es pintora y su padre músico. Creció en un ambiente cosmopolita pasando su infancia viviendo en países como Portugal y Marruecos, pasando los inviernos en la India. Ahora, con una exitosa carrera musical, se dice que cuando no está de gira reside en Los Ángeles -en donde supuestamente mantiene una gran cercanía con Pitt-.

En el 2016 Lykke tuvo a su hijo Dion con el músico Jeff Bhasker, de quien se separó dos años después -el mismo año en el que vio la luz su álbum So Sad So Sexy-. A pesar de que sus fanáticos siguen religiosamente los detalles de su vida y cuenta en Instagram con 365 mil seguidores, en el 2019, la cantante decía a The Telegraph: “Nadie sabe quién soy, pero me parece bien”.

VER GALERÍA

Brad, relacionado con las mujeres con las que es visto

El nombre de Lykke se une a una larga lista de mujeres que han sido vinculadas con el actor desde su separación. Hace un tiempo se hablaba de una relación con la profesora israelí Neri Oxman, con quien se le vio en algunas imágenes durante una conferencia, aunque estos rumores terminaron pues Neri contrajo matrimonio con su verdadera pareja. También se habló mucho de las fotografías de Pitt con la modelo alemana Nicole Poturalski, aunque este supuesto romance venía acompañado de su propio escándalo, pues ella estaba casada y seguía apareciendo con su marido en esa época, por lo que también pudo haber sido una especulación.

¿La primera vez que se vio a Brad Pitt con su misteriosa chica alemana? Hace nueve meses

Brad suele ser relacionado con las mujeres con las que es visto, algo de lo que él es muy consciente, según explicó su amiga Alia Shawkat con quien se llegó a decir que tenía una relación hace un tiempo, algo que ha sido desmentido. En entrevista con The New Yorker, dijo sobre aquel rumor: “(Brad) no tenía conocimiento de ello en absoluto. Yo estaba como, '¿Sabes que todos piensan que estamos saliento?'‘. Y él estaba como, 'Lo siento. Sucede, si sales conmigo, sucede'. No tenía consciencia de ello en absoluto”. A pesar de la explicación de Pitt, Alia no estuvo nada contenta con esta situación: “En ese momento, no era nada divertido. No soy una actriz que haya tratado alguna vez con los paparazzi. No saben quién diablos soy”, dijo. “Hay algo irónico en ello. No tiene nada que ver con Brad como persona, es un gran tipo. Pero, por supuesto, la idea de tener una relación romántica con un hombre blanco mayor es lo que más me llama la atención. No es una carrera de veinte años. Eso es lo que me atrapa”, dijo Shawkat.

VER GALERÍA