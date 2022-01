La actriz Alicia Witt ha roto el silencio sobre el trágico fallecimiento de sus padres

A finales de diciembre se daba a conocer el trágico fallecimiento de los padres de la actriz Alicia Witt. Según daban a conocer medios locales, la actriz de Dune había pedido a un familiar que fuera a revisar cómo se encontraban sus papás después de algunos días sin saber nada de ellos. Desgraciadamente, la policía de Worcester reportó que se había encontrado los cuerpos sin vida de la pareja. Las autoridades informaban que no había señas de que se hubiera cometido un crimen, lo que empezó a generar las hipótesis, apuntando a que la pareja había muerto por hipotermia ante la falla de la calefacción de su casa -una situación que no ha sido confirmada, pero que sería analizada por las autoridades correspondientes-. Ante las especulaciones, en medio de todo su dolor, la actriz de The Walking Dead y Twin Peaks ha roto el silencio sobre este trágico momento en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El trágico fallecimiento del actor francés y embajador de Chanel, Gaspard Ulliel

Ha muerto Bob Saget, el entrañable actor de la serie Full House, a los 65 años

“Todavía no parece real. Ha pasado un mes desde que me asusté al no haber escuchado de ellos y llamé para que los fueran a checar, esperando, con el teléfono en la mano, rezando fervientemente para que la próxima llamada fuera de ellos, enojados por haber involucrado a alguien más. Sabiendo en cuanto escuché la voz del detective al otro lado de la línea que se habían ido. Sabiendo que no volvería a escuchar sus voces... Estoy profundamente agradecida por el regalo de haber podido viajar discretamente a Worcester a principios de este mes para un hermoso servicio y funeral, para llorarlos y celebrarlos en total privacidad”, comienza el texto que la actriz publicó tanto en su cuenta de Instagram, como de forma completa en su perfil de Facebook.

“Gracias…a todos los que se acercaron con recuerdos sobre mis padres, eran brillantes educadores, profundamente amables, curiosos, intuitivos, sabios, jóvenes de corazón, divertidos, nunca habrá suficientes adjetivos para describirlos”, quiso reconocer Alicia antes de tocar el duro tema de cómo se dio el lamentable final. “Las circunstancias alrededor de los repentinos fallecimientos se han convertido en forraje para la prensa, y ha habido malas interpretaciones rodeándolas, comprensiblemente. Esto es muy delicado para mí para escribir porque honrando la privacidad a la que se abrazaron tan fuertemente, hay una terrible ironía en el hecho de que por los esfuerzos que hicieron para proteger su privacidad en vida -esa privacidad se les haya arrebatado en la muerte. Nunca imaginé que hablaría de esto públicamente, mucho menos, en medio de estas abrumadoras olas de dolor”, explicó.

VER GALERÍA

'El mundo no volverá a ser el mismo', la esposa de Bob Saget comparte un nuevo recuerdo del actor

Sobre las circunstancias del fallecimiento

“No se me había permitido entrar a casa de mis padres por más de una década, cada vez que ofrecía reparar algo para ellos, se negaban a permitir que entraran trabajadores a su casa, les rogué, lloré, traté de razonar con ellos, traté de convencerlos de dejarme ayudarlos a mudarse, pero cada vez se ponían furiosos conmigo, diciéndome que no tenía derecho de decirles cómo vivir sus vidas y que tenían todo bajo control. No fue por falta de esfuerzo de mi parte o de la gente que los amaba. Mis padres no eran pobres. Eran ferozmente necios, hermosas almas originales, y con eso, tomaron sus decisiones, decisiones sobre las que no podía convencerlos. Los ayudé, en la forma en la que pude, de todas las maneras en las que me dejaron”, continúa.

“Me dolió, con lo mucho que ayudé, lo demás que pude haber hecho (fuera) poco menos que pedir al sistema de la corte tomar control de dos adultos muy listos, muy independientes, muy capaces. Eran una unión, entrelazados, una fuerza indivisible, determinados a hacer las cosas a su manera, sabiendo que se tenían el uno al otro, luchar contra ellos de la manera en la que tendría que haber hecho para hacerlo, en verdad siento que los hubiera destruido. No tenía idea de que su calefacción no servía. Nunca voy a entender cómo por qué tomaron la decisión de no decirme esto, no dejarme ayudarlos con esto. Mi corazón está roto. Y aun si hubiera tenido una bola de cristal y hubiera visto el futuro, si hubiera podido decirles ‘me van a romper el corazón y el corazón de todos los que los amamos con el peor escenario final si no nos dejan ayudarlos’, de todas formas pienso que hubieran tomado las mismas decisiones. No estaban dispuestos a tomar otras. Las últimas palabras que nos dijimos fueron ‘te amo’. Esa parte fue simple, nunca en duda. Me amaban. Yo los amaba tanto”, finaliza el doloroso mensaje de la actriz.

VER GALERÍA