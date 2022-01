Claudia Álvarez revela por qué sus bebés nacieron 10 semanas antes

Aunque Claudia Álvarez ya tuvo la oportunidad de experimentar la maternidad por primera vez al lado de su hija Kira, que actualmente tiene dos años, lo cierto es que su segundo embarazo ha sido muy diferente al primero en todos los sentidos. Y es que para la actriz, que hace poco más de una semana dio la bienvenida a sus mellizos, a quienes ha nombrado Clío y Billy, la experiencia en esta ocasión ha sido un tanto complicada y distinta, pues Claudia ha tenido que separarse de sus bebés tras su nacimiento, debido a que su parto se adelantó por casi 10 semanas, por lo que sus recién nacidos han tenido que permanecer en el hospital y en la incubadora para terminar así su desarrollo. Algo de lo que la actriz ha hablado recientemente en sus redes sociales, donde ha explicado las razones por las que su embarazo llegó a termino antes de lo esperado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que la protagonista de telenovelas como Simplemente María organizó a través de sus historias de Instagram, que la actriz decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de su parto, luego de que algunos de sus fans la cuestionaran sobre las razones por las que se había adelantado el nacimiento de Clío y Billy. “Lo que me dijo el doctor es que mi útero ya no aguantó”, compartió Álvarez en un video en el que se dejó ver de lo más relajada, usando una linda pijama de seda azul y desde la comodidad de su cama, pues recordemos que además de su reciente parto, la intérprete fue diagnosticada con Covid-19, por lo que ahora se encuentra en recuperación. “Estaba yo dormida, cuatro y media de la mañana y se me rompió la fuente, fue más bien cuestión de mi cuerpo”, agregó Claudia, quien destacó que sus pequeños se encuentran bien y estables en el hospital.

En ese mismo sentido, Claudia reveló que su pequeña hija Kira no ha podido conocer a sus hermanitos, pues Clío y Billy han tenido que quedarse en el hospital, hasta donde los papás de los pequeños acudían todos los días hasta antes de conocer el diagnostico de Claudia. “Todavía no conoce Kira a los babies, porque como nacieron chiquitos lo que no crecieron en mi panza tienen que crecer en la incubadora, entonces ha sido un postparto muy diferente”, comentó la actriz.

VER GALERÍA

Entre otros detalles, Álvarez también explicó cómo es que ha hecho para poder continuar con la lactancia de sus pequeños mientras se encuentran en el hospital. “Yo desde el día uno me saco leche, se la dan a los bebitos, y pues ya saben, una de la mañana, cuatro de la mañana, siete de la mañana, yo todo el tiempo sacándome leche… Pero muy feliz”, agregó la intérprete.

Cumple su sueño

Para Claudia Álvarez el poder formar una familia al lado de Billy Rovzar ha sido la realización de uno de sus anhelos más grandes. Y es que la hermosa actriz siempre soñó con poder ser madre de más de un pequeño, un sueño que hoy ve cristalizado con el reciente nacimiento de sus mellizos, algo que la tiene muy emocionada y agradecida con la vida. “¡Sí! Siempre quise tener más de un hijo, porque el amor de hermanos no se compara con ningún otro. Billy y yo tenemos tanto amor que dar, que la vida nos recompensó con dos hijos más. Nos sentimos agradecidos y bendecidos; ha sido un proceso mágico”, expresó Álvarez durante su charla con ¡HOLA! “Hemos pasado por muchísimas etapas, pero hoy somos una pareja bien cimentada. Así que llegan a una familia unida, que ha crecido en amor, y ha trabajado para ser mejor”, agregó.

VER GALERÍA