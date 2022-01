Maite Perroni confiesa que para ella no fue tan difícil despedirse de Rebelde: 'Yo ya estaba en otras cosas'

Para nadie es un secreto que la telenovela Rebelde, y RBD -la banda integrada por sus protagonistas- alcanzaron un enorme éxito que traspasó todas las fronteras, y que además catapultaron las carreras de sus integrantes. Y aunque ha pasado más de una década desde que concluyeron estos proyectos, el público no olvida a sus estrellas, y del mismo modo, ellos atesoran los recuerdo de aquella época de vida como artística. Al igual que el resto de sus compañeros, Maite Perroni siguió adelante con su propia carrera, centrándose más en el cine y la televisión, aunque hace poco más de un año, y a petición de sus fans, participó en el reencuentro de RBD. Al recordar los inicios de su carrera y su experiencia en aquellos proyectos que la marcaron, Maite ha confesado lo que significó para ella darlos por concluidos y ha admitido que para ella no fue tan difícil cerrar esa etapa de su vida.

Maite contó que, cuando se avecinaba el final de RBD, a algunos de sus compañeros les preocupaba cómo retomarían sus carreras después del fenómeno que significó este proyecto, no obstante, en su caso las cosas fueron distintas, pues afortunadamente se le abrieron otras puertas. "Soy de vivir el momento y cerrar ciclos. Cuando Rebelde terminó, después de cinco años, para muchos de mis compañeros fue un proceso muy duro volver a empezar y ver qué harían. Yo ya estaba en otras cosas, estaba en otros proyectos, con planes de telenovelas", contó en entrevista para el diario El Universal. "Para mí hoy Rebelde y RBD serán el amor de mis amores, un proyecto que significó muchas oportunidades, pero no me quedé enfrascada en eso", aseguró agradecida. "Yo estaba viviendo mi presente. RBD se acabó, lo abracé, lo agradecí y hasta el día de hoy lo hago, pero me fui a construir mi historia. No tuve tiempo de ponerme triste", agregó.

La actriz, quien tras la disolución del grupo musical hizo telenovelas como Cuidado con el ángel y Mi Pecado, dijo que estaba decidida a seguir creciendo profesionalmente y a desafiarse a sí misma como intérprete. "No soy una persona a la que le dé miedo tomar riesgos, me da nervios, como de pudor. Estaba tomando rumbos distintos que implicaban retos en la actuación, de verme capaz o no de poder. Temor no tengo, a lo largo de mi vida he sido muy determinante y he tomado decisiones que me han movido de lugar. Eso no significa que uno no tenga inseguridades y que dudas", comentó.

Cuando confesó que 'no cantaba ni en la regadera'

En marzo del año pasado, Maite se sinceró sobre sus sus inicios en Rebelde y se reconoció afortunada por todo lo que significó su participación en esta telenovela. “Mi carrera comenzó en el 2004 con RBD. Mi primer proyecto por suerte fue Rebelde”, compartió la intérprete en entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy. “Yo venía del CEA, hice una audición, me dieron callback (la llamaron nuevamente) y ya después me dieron la noticia de que me quedé en el elenco. Mi personaje sólo duraba seis meses”, recordó la actriz, quien encarnó a Lupita Fernández en el exitoso melodrama juvenil.

Si bien en un inicio se tenía previsto que Lupita fuera un personaje secundario, el talento y carisma de la actriz la llevaron a ganarse un lugar en el elenco principal y por tanto en la banda musical. “Cuando decidieron que el grupo iba a ser de seis integrantes, empezaron a hacer una mini audición entre las demás actrices del cast”, recordó Maite. “Ahí tuve la suerte de que me tocara porque yo no cantaba ni en la regadera, ahí fui entendiendo el autotune”, comentó, en referencia al procesador de audio que suele ser utilizado por algunos cantantes para modificar su voz. “Pero en el momento decía: ‘Ah, qué cosa, ¿cómo le hago?’”, contó sincera, admitiendo que la música y la interprretación vocal no eran su fuerte en aquel entonces.