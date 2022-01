¿Tuvo celos Mijares del piropo que le hizo El Canelo a Lucero? Esto respondió El cantante también reveló por qué razón no acompañó al pugilista durante el breve momento musical que protagonizó

Lejos de las diferencias por las cuales se separaron años atrás, Lucero y Mijares mantienen una estrecha amistad de la que se sienten enteramente orgullosos, por ese motivo decidieron retomar la dinámica de volver a cantar juntos, como ocurría en los viejos tiempos. A propósito de su agenda de trabajo, la expareja fue parte de un evento privado poco antes de finalizar el 2021, un encuentro que contó con la presencia de Saúl El Canelo Álvarez como invitado especial, quien en un instante de la velada subió al escenario no solo para interpretar un fragmento del tema titulado Eso y más, original de Joan Sebastian, sino también para hacer un piropo a la Novia de América, a la que además de darle un beso le regaló una rosa. Pero, ¿será que el intérprete de Soldado del Amor se puso celoso de ese momento que acaparó toda la atención?

Tan cercano como siempre con la prensa, Mijares se tomó unos minutos para despejar todas las dudas en torno a las versiones que aseguraban que se había sentido celos por este gesto, a lo que respondió con toda seguridad ante la insistencia de los reporteros que ya lo esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. “No”, dijo de manera rotunda, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. En otro instante de ese encuentro también dijo: “No, y aparte él muy lindo estuvimos antes ahí en el camerino… y muy amable. Y se le antojó cantar y que cante…”, explicó para referirse al instante protagonizado por el pugilista, quien dio muestra de que su talento va más allá del ring.

Mijares además fue cuestionado sobre el por qué no se unió a cantar con el boxeador, en uno de los instantes más recordados de esta velada que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey, y en la que por cierto el ídolo deportivo recibió un homenaje por su carrera y su labor altruista. “Ahí el único tema es que nosotros los músicos no nos sabíamos la canción, entonces no lo podíamos acompañar…”, explicó el cantante, quien de esta manera puso punto final a los dichos en los que se aseguraba que celaba a su exesposa.

¿Cuál es el secreto para mantener su amistad?

Desde que se dio su separación en 2011, Lucero y Mijares han mantenido un lazo de cordialidad, pues ambos son papás de dos hijos, Lucero Mijares y José Manuel. De hecho, en más de una ocasión la expareja ha hablado de su convivencia y del secreto para siempre mantener una relación sana. “El secreto es llevarse bien, respetarse, quererse, llevar la fiesta en paz siempre…”, dijo el intérprete durante su charla. “Hay que llevar la vida tranquila, vivirla tranquila. Ni siquiera acuerdos, quererse y llevarla bien…”, explicó, espacio en el que también confesó si entre sus planes está el de volver a casarse. “No, no tengo dinero…”, dijo con su característico sentido del humor.

Recordemos que en otras ocasiones, Lucero ha hablado de su relación de amistad con Mijares, asegurando que gracias a los hijos que tienen en común es que este lazo se ha fortalecido. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos. Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, dijo en mayo de 2021 a El Universal.

