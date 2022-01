¿Se ha casado? Yalitza Aparicio responde simpática

La vida de Yalitza Aparicio dio un giro de 180 grados cuando de manera inesperada le llegó el protagónico de Roma, película que le valdría el reconocimiento de las estrellas más importantes de Hollywood y por la que incluso sería nominada al Oscar como mejor actriz, sin tener ninguna experiencia previa. A partir de ese momento, la actriz se convertiría en toda una celebridad y su presencia sería solicitada en las principales alfombras rojas del mundo del espectáculo. Sin embargo, hay otro lado de la fama que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, ha tenido que experimentar y a la cual se ha ido acostumbrando a lo largo de estos años, pues debido a la atención mediática que suele acaparar, no se ha salvado de los rumores y especulaciones sobre su vida, mismos a los que la también educadora ha sabido dar respuesta. Tal y como lo hizo recientemente, cuando fue cuestionada sobre su vida sentimental y a los rumores que han surgido respecto a que se habría casado en una ceremonia privada a la que pocos habrían tenido acceso.

Con la amabilidad que suele caracterizarla a la hora de atender a los medios de comunicación, Yalitza respondió a los cuestionamientos sobre su supuesta boda haciendo gala de su gran sentido del humor, dejando en claro que se ha convertido en toda una experta a la hora de manejar a la prensa. “Que me pasen el dato, ahora todo el mundo sabe mi vida y cuando lo leo es de: ‘ay, wow, eso yo no lo sabía’, datos curiosos, debo de investigar más sobre mi vida”, dijo la actriz en tono de broma en declaraciones retomadas por el programa El Gordo y la Flaca. Los comentarios de Aparicio sobre los rumores de su casamiento no pararon ahí, pues nuevamente bromeó: “Y ahora he perdido el piso y la humildad que ni yo misma me invité a mi boda, no lo sabía, pero bueno…”, agregó entre risas, dejando en claro que por ahora sigue soltera.

En la misma charla con la prensa, Yalitza también se refirió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas por la forma en la que ha comenzado a hablar el inglés, tal y como lo demostró en su más reciente trabajo cinematográfico, el corto Hijas de brujas, en el que la actriz tiene algunos diálogos en ese idioma. “Al principio ni siquiera me era fácil conversar con las personas y justo ahora es algo que también me funciona para seguir trabajando. En muchas ocasiones les he dicho: ‘voy lento, pero también estoy tratando de enfocarme en las lenguas indígenas que también son importantes’, entonces como que el estar de aquí para allá a veces uno quiere hacer todo y a veces no hace nada”, explicó, dejando en claro que por ahora su nivel de inglés no es el mejor, pero que poco a poco irá mejorando.

¿Yalitza Aparicio es multimillonaria?

Otro de los rumores que giran en torno a la vida de Yalitza Aparicio es aquel que asegura que la actriz se convirtió en millonaria tras su participación en la película Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, y tras su asistencia a un sinfín de alfombras rojas. Algo que la misma Yalitza se ha encargado de negar en todo momento y de la que incluso habló entre risas en un reciente video publicado en su canal de Youtube.

Y es que de acuerdo a algunos medios de comunicación, la maestra poseería una fortuna estimada en 3 millones de dólares, algo de lo que Yalitza no pudo evitar reírse, pues aseguró esa es una cifra que por ahora no ha logrado ahorrar. “Lo que tengo es que la mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones, se donan en algo, o se ayudan en otras cosas, entonces, no creo haber llegado ya a eso”, dijo entre risas, dejando en claro que por ahora sus objetivos están enfocados en llevar su mensaje de inclusión a todos los rincones del mundo y a apoyar a las causas que más pueda.

