Claudia Álvarez ha dado positivo a Covid a tan solo unos días de haber recibido a sus mellizos

En medio de la alegría que alberga en el hogar de Claudia Álvarez y Billy Rovzar por la reciente llegada de sus mellizos, la pareja ha tenido que enfrentar una prueba un tanto complicada, pues la actriz ha revelado que ha dado positivo a Covid-19. La noticia la ha dado a conocer a través de sus redes sociales, en donde se ha mostrado hasta cierto punto tranquila aunque visiblemente triste, pues se ha tenido que separar de sus recién nacidos, Clío y Billy, que aún se encuentran bajo observación en el hospital, pues recordemos que fueron prematuros, así como de su pequeña Kira, lo que sin duda ha empañado el idílico momento por que el que atraviesan como familia.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hermosa actriz ha compartido su diagnóstico con todos sus seguidores, gracias a una dinámica de preguntas y respuestas que la misma Claudia organizó a través de sus redes. Tras haber respondido algunas preguntas relacionadas al nacimiento de Clío y Billy, sus mellizos, la actriz decidió sincerarse al ser cuestionada por sus fans sobre su estado de salud. En una serie de videos, la protagonista de telenovelas como Vencer al desamor comenzó a contar cómo han sido sus primeros días como mamá y la forma en la que ha podido estar con sus bebés, a quienes ha podido visitar todos los días en el hospital, por lo que se encontraba muy tranquila con todo. Sin embargo, hace unos días Claudia notó que algo no estaba bien con su salud por lo que las alarmas se encendieron: “Hace tres días, empiezo con un dolorcito de cabeza, y luego con poquitos moquitos, y yo soy una exagerada, soy una freaky de todo lo que está pasando con la pandemia… Me fui a hacer la prueba PCR saliendo del hospital, en la tarde ya no fui a ver a los bebitos, fue Billy nada más porque él se sentía perfecto”, explicó la actriz.

Desafortunadamente las sospechas de la actriz se confirmaron con la llegada de sus resultados al siguiente día, algo que sin duda causó estragos en su estado de ánimo. “Me dicen positivo, y obviamente se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital y del hospital a mi casa, es lo único que hago, y pues obviamente me vine para abajo”, dijo Claudia con la voz entrecortada, mientras explicaba que ha sido su esposo quien ha continuado con las visitas al hospital, pues hasta ahora no ha presentado síntomas, aunque aseguró que aún se encuentran a la espera de su prueba.

La intérprete comentó que tras enterarse de su resultado, ha intentado hacer un trabajo de introspección con la finalidad de no perder la calma, tratándole de encontrar el lado positivo a esta situación. “Me duele el alma, imagínense, dos años librando el Covid y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos, y Kira también”, dijo la actriz sumamente consternada. “Sí han sido unos días de mucho trabajo personal, el saber el para qué te está pasando esto ahorita, y no se si sea un cocowash, pero sí me siento un poquito más alivianada dentro de lo terrible de la situación que es, y de la impotencia que puedo llegar a tener por no estar con mis bebitos y Kira, o sea tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres”, expresó.

¿Cómo se encuentran los tres hijos de Claudia y Billy?

Según ha comentado Claudia Álvarez en sus historias, tanto los mellizos como Kira se encuentran libres del virus, pues la acción de la actriz fue inmediata, algo por lo que se siente muy aliviada. “El que me dé ahorita, antes de que mis bebitos estén en la casa, también digo, gracias, porque imagínense que me hubiera dado cuando ellos estuvieran aquí en la casa, cómo le haces, y ahorita ellos están superprotegidos, entonces verlo de esa manera me va paz”, señaló la actriz, quien se mostró convencida en que todo esto se convertirá en una muy buena anécdota que algún día espera contar a sus pequeños hijos.

