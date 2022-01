El romántico mensaje de Bárbara Mori a Fernando Rovzar en su cumpleaños

Los momentos difíciles en la vida de Bárbara Mori han quedado atrás, y ella se enfoca ahora en el presente, donde ha encontrado realización en todos los aspectos. Una de las personas que han marcado la etapa de plenitud en la que actualmente se encuentra la actriz ha sido sin duda Fernando Rovzar. Para la intérprete, el productor de cine pasó de ser su colega a ser su cómplice y gran amor. Si bien en un inicio los dos prefirieron ser discretos en su relación, hoy por hoy no hay nada que les impida expresar los sentimientos que los unen y cualquier ocasión es perfecta para hacerlo. Luego del inolvidable viaje que hicieron por España junto a Sergio Mayer Mori y su novia, la icónica protagonista de Rubí ha celebrado el cumpleaños de su amado por medio de una sincera y muy romántica dedicatoria en redes sociales.

Bárbara tomó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en blanco y negro de su travesía por tierras españolas, específicamente por Barcelona. En la imagen que publicó en sus Stories se ve a la actriz sonriente junto a Fernando, los dos mirándose dulcemente mientras se encuentran frente a un establecimiento de aquella ciudad. "No existen palabras para expresar lo que siento por ti", escribió la intérprete al inicio de en su post. "Estoy muy agradecida por tener el privilegio de compartir esta vida contigo", continuó en su sentido mensaje, el cual se convirtió en el mejor pie de foto para la romántica postal con la que felicitó a su novio. "Feliz cumpleaños amor mío", remató. Casi al mismo tiempo, la actriz replicó estas palabras en una publicación en su feed y las acompañó de un par de fotos de productor, así como una de ambos durante su reciente viaje juntos.

Tan pronto la actriz compartió este mensaje, sus seguidores reaccionaron enviándole felicitaciones y buenos deseos al cumpleañero. Entre ellos destacó Claudia Álvarez, cuñada de Fernando, quien colocó algunos emojis de corazón."¡Feliz cumple @elrovzar! ¡Que sea un año de puras cosas chin&%$# para ti!", comentó por su parte Luis Ernesto Franco. Y para quien estas emotivas palabras obviamente no podían pasar desapercibidas era justamente Fernando, quien retomó la publicación de Bárbara en sus Stories agregando el mensaje: "Alma gemela por siempre". El productor también retomó el post con el que su hija Tatiana la felicitó: una tierna y nostálgica imagen de ambos con el mensaje: "Cumpleaños feliz pa". Él reaccionó como todo papá cariñoso: "Mi alma, mi amor, mi @tatiana.rovzar". También replicó el post de su hijo Sebastián en el que el jovencito compartió una postal de cuando apenas era un bebé y era cobijado en elos brazos de su padre.

La historia de amor de Bárbara y Fernando

Algo que ha caracterizado a Bárbara Mori ha sido la discreción con que ha llevado sus relaciones amorosas. La actriz mantuvo una noviazgo de tres años con el beisbolista Kenneth Ray Sigman antes de casarse en 2016, no obstante, la pareja terminó por separarse, aunque el proceso fue totalmente alejado del ojo público. Sin embargo, en 2018 la intérprete encontró nuevamente el amor en brazos de Fernando, a quien conocía desde hacía tiempo y con quien había trabajado en algunas producciones. Aunque en un inicio ambos se manifestaron muy reservados respecto a su romance, con el tiempo terminaron por confirmarlo, asistiendo incluso juntos a eventos públicos.

Y tal como se ha coprobado en esta ocasión, las redes sociales se han vuelto una plataforma mediante la cual el público ha podido se testigo del gran amor entre Bárbara y Fernando. "No hay día que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida. ¡Gracias por tanto!", escribía la actriz en julio del año pasado al compartir un par de selfies con su novio. "El mejor maestro es el que te enseña el mundo a través del amor. ¡Gracias!", escribía tiempo atrás en otra romántica publicación junto al productor. Por su parte, él ha convertido a la actriz en la protagonista de sus más efusivos posts en Instagram. "Un alma gemela no es alguien que te completa. Un alma gemela es alguien que te inspira a completarte.Feliz cumpleaños", expresó el también director en febrero del año pasado al felicitar a su guapa novia. "Ahora y para siempre. Feliz cumpleaños, amor mío", agregaba entonces.

