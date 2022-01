Grettell Valdez tras su complicada cirugía: 'Ha sido todo un éxito'

Grettell Valdez no podría estar más agradecida y contenta tras haberse sometido a una cirugía hace unos días. Y es que para la guapa actriz todo resultó ser un éxito, pues en este procedimiento se le retiraría una verruga que tenía en el dedo, como una medida preventiva y así evitar futuros problemas de salud. Así lo ha dejado en claro a través de sus redes sociales, donde se ha dejado ver con ánimos renovados y de lo más feliz, muy bien acompañada de su hijo Santino, quien ha sido su mejor compañía en sus días de convalecencia. Además, Grettell ha querido compartir con sus fans algunos detalles de su estado de salud, por lo que nuevamente ha tomado sus redes sociales para hablar de cómo se encuentra tras esta cirugía.

Con un look muy relajado y con una enorme sonrisa en el rostro, la actriz de telenovelas como Lola… Érase una vez se dejó ver en sus historias de Instagram, a través de las cuales ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud, así como los resultados de su operación, mostrándose muy emocionada porque todo resultó salir como lo había planeado, aprovechando este momento para agradecer a todos sus fans por el cariño y muestras de apoyo que le enviaron. “¿Cómo están? Yo feliz y agradecida por sus oraciones, por su buena vibra, porque sin duda todas las cosas bonitas llegan al corazón y al alma y lo sentí”, expresó la interprete en su video.

Luego de agradecer a sus seguidores por mantenerse al tanto de su salud, desde que reveló que sería sometida a este procedimiento, Grettell habló de su estado de salud así como de lo bien que salió todo tras haber pasado por el quirófano. “Yo me siento muy bien, llevo dos días que dormí de corrido y eso en mi hace la diferencia. Me siento muy bien, (la operación) ha sido todo un éxito… Y solamente les digo que los amo”, expresó de lo más animada.

La actriz se mostró muy positiva y de muy buen humor, tanto que hasta mandó un mensaje de ánimo a sus seguidores. “El dedito está recuperación pero yo voy a tratar de estirar, de hacer ejercicio hasta donde se pueda, como se pueda, cuidándome, así que ustedes también llénense de energía, mente positiva, agradeciendo a Dios y los amo”, finalizó.

¿Por qué tuvo que someterse a esta cirugía?

En días pasados, Grettell Valdez habló de su estado de salud y de las razones por las que era necesario que pasara por esta cirugía. Recordemos que cinco años atrás la intérprete fue diagnosticada con cáncer en uno de sus dedos, el cual por fortuna fue erradicado tras una operación. Sin embargo, la aparición de una verruga la llevó a tomar precauciones, por lo que según cuenta actuó muy a tiempo gracias a la oportuna revisión y diagnóstico de sus médicos. “Sin duda es un proceso que me van a hacer, sí me tienen que cortar parte de mi dedo. Todo va a estar bien, esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era cáncer, hoy por hoy no es cáncer, porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo, no tengo cáncer, ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmutaría si no me lo quitara, pero lo voy a quitar…”, dijo en una transmisión en redes.