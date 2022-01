Qué respondió la mamá de Aislinn ante la inesperada reacción de Eugenio Derbez cuando supo que iba a ser papá

Si por algo es conocido Euegnio Derbez, es por la forma en la que se ha entregado por completo a su paternidad. Y es que a pesar de los obstáculos y errores que pudo haber cometido en el pasado, lo cierto es que el intérprete actualmente disfruta de una etapa de vida muy plena en compañía de sus cuatro hijos. Algo de lo que el comediante habló recientemente durante una entrevista, en la que a corazón abierto relató cómo vivió aquel día en que, por primera vez, y teniendo tan solo 23 años, supo que un bebé venía en camino, una noticia que asegura lo tomó por sorpresa y que no la tomó de la mejor manera.

Fue durante una amena charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, que Eugenio habló del momento en el que se enteró que se convertiría en padre por primera vez, una noticia que sin duda lo hizo enfrentarse a un panorama poco alentador, pues además de la inmadurez debido a su edad y a la poca información sobre la vida sexual adulta, él aún no era una persona autosuficiente. Aunando a eso, el actor no mantenía una buena relación con Gabriela Michelle, la madre de Aislinn, por lo que la situación no pintaba para nada bien. “Yo tenía 23 años, y la verdad es que (Gabriela) y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo. Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’. Y me apaniqué y le dije ‘no quiero ser papá'. Entonces ella dijo ‘vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti’”, relató Eugenio con total sinceridad.

Y aunque para Eugenio fue un tanto desconcertante el saber que se convertiría en padre, algo que no estaba dentro de sus planes, dejó muy en claro que nunca buscó romper lazos con su primogénita. “Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí, nos peleamos aún más, luego nos separamos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable”, explicó.

El actor explicó que su principal preocupación era el no tener nada que ofrecerle a su hija. “No tenía en qué caerme muerto, yo era estudiante, estaba en la escuela de cine, mis papás me mantenían, vivía con mis papás, no tenía la menor idea de lo que era trabajar”, comentó Derbez, quien reveló que sus padres tampoco tomaron la noticia de la mejor manera, pues además su relación con la madre de Aislinn nunca volvió a ser la misma, por lo que al final decidieron separarse.

Las lecciones que la llegada de Aislinn le dejó

A la distancia, Eugenio Derbez reconocer que el nacimiento de su primera hija lo ha llenado de satisfacciones, además de un sinfín de lecciones aprendidas que hasta el día de hoy lo conmueven. “Ha sido mi mejor maestra, Aislinn. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado”, comentó el intérprete, quien reveló que en la frase “eres lo mejor que no quería que me pasara”, que aparece en la película de 2013 No se acepta devoluciones estaba inspirada y dedicada su primogénita. “Era una especie de homenaje a Aislinn y siempre me sentí culpable. Nunca le he ocultado esta historia, me agarró muy chavito, yo no entendía que era la paternidad y me espanté. No quería ser papá, pero Aislinn se convirtió en lo mejor que no quería que pasara”, agregó el intérprete sumamente conmovido.

