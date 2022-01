Rafa Sarmiento explica por qué cerró una de sus redes sociales

Sin duda alguna, Rafa Sarmiento ha encontrado en las redes sociales un medio para compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida familiar, de su trabajo e incluso sus opiniones sobre temas de interés general, convirtiéndose en el medio perfecto para tener un contacto directo con ellos. Sin embargo, como bien se sabe, las redes también son un arma de doble filo, pues aunque han venido a simplificar la forma en la que nos comunicamos y nos ha acercado a la gente que se encuentra lejos, lo cierto es que también se presta para crear algunas polémicas y para que ciertos usuarios puedan difundir sus discursos de odio disfrazados de opiniones. Es por eso que Rafa, un poco cansado de la velocidad con la que se mueven las cosas en el ciberespacio, tomó la decisión de cerrar una de sus redes sociales.

Así lo hizo saber el periodista a través de sus historias de Instagram, en donde con la sinceridad que suele caracterizarlo habló del por qué decidió cerrar su perfil de Twitter, un espacio en el que solía compartir sus opiniones sobre el mundo del cine, la música y el mundo del espectáculo en general, así como algunas denuncias sociales, tal y como lo hizo cuando le negaron el acceso a un restaurante en Acapulco, por ir acompañado del perro de servicio de su hijo Iñaki. “Atento aviso: No. No me cancelaron mi cuenta de Twitter. La cerré yo mismo”, señaló el esposo de Jimena Pérez ‘La Choco’ en una imagen compartida en sus historias.

Ante la preocupación de sus seguidores, quienes se preguntaban si la ausencia de Rafa en Twitter se debía a una cancelación de parte de la plataforma, el presentador dejó en claro que por ahora necesitaba tomarse un descanso de esta red social, y adelantó que por lo menos a corto plazo no tiene planes de volver. “Quizá algún día regrese. Quizá no. Por lo pronto no la extraño nada. Saludos a todos”, finalizó el también reportero.

Las batallas ganadas por Rafa en redes sociales

Fue en agosto del año pasado, cuando Rafa Sarmiento alzó la voz a través de su perfil de Instagram para denunciar que un restaurante en Acapulco le había negado la entrada a él y a su familia al establecimiento por ir acompañados de Wasabi, el perro de servicio de su hijo Iñaki, a pesar de que la ley en México señala que se debe permitir el acceso a todo tipo de lugar a personas que vayan acompañadas de un animal de servicio. En aquella ocasión, el periodista lanzó un tuit en el que etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), contando su experiencia en este restaurante. “Hola @CONAPRED, una pregunta: tengo un perro de servicio a niño con autismo, certificado, con papeles e identificado con peto. El @shurest @suntoryrest acaba de negarme la entrada a sus instalaciones. Me parece discriminatorio y arbitrario. ¿Es eso legal? Gracias”, compartió en un tuit.

Tras hacer público el episodio de discriminación, Rafa reveló que ya habló con uno de los ejecutivos del restaurante al que solo le pidió una cosa: “Le dije, ‘le suplico que no haya una represalia para los empleados, porque me queda clarísimo que no fue con dolo personal, por hacerme sentir mal’. Desde el principio que hablamos y les dije que era la ley me di cuenta, que no tenían ni idea y le dije: ‘eso de alguna forma también es responsabilidad de ustedes como grupo: otorgar capacitación’. Yo con eso me quedo contento, no quiero un café, que me invite una copa, no quiero cena gratis, quiero que eduquen al staff para que no vuelva a ocurrir un acto como el que tuvimos que comernos”. El periodista recalcó cuál es su objetivo: “Les di las gracias, no quiero causar problemas, quiero contar cosas, nada más, no quiero destruir, quiero construir, no quiero incendiar, quiero proteger y para mí es mucho más valioso el haber tenido esta conversación de media hora con uno de los dirigentes de la administración del restaurante que ir a un despacho y se maneje esto en un corte”, finalizó.

