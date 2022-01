Jaime Camil, ¿en su look de Vicente Fernández?

Luego de que Jaime Camil confirmara que sería él el encargado de darle vida a Vicente Fernández en la serie biográfica que ya prepara Netflix y Caracol TV, mucho se ha hablado sobre si el guapo actor se parece o no al famoso artista, algo que finalmente sus seguidores pudieron constatar de primera mano cuando Jaime compartió en sus redes sociales una fotografía en la que se le podía ver completamente caracterizado como el ‘Charro de Huentitán’. Sin embargo, todo parece indicar que el intérprete está muy comprometido con su personaje y que el look de don Vicente le ha gustado mucho, tanto así que incluso lo ha adoptado como parte de su día a día, pues recientemente se ha dejado ver luciendo de lo más guapo con patillas y bigote, al puro estilo de Chente, pero poniéndole su propio estilo a su look.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Camil se ha dejado ver luciendo como todo un charro moderno, pues en la fotografía que ha compartido en su feed, se le puede ver posando desde su automóvil, vistiendo una sudadera deportiva azul y luciendo orgulloso sus patillas y su bigote, complementando su look con unos anteojos de aviador con los que sin duda le dio el toque muy especial a su apariencia. Como era de esperarse, las reacciones de parte de sus fans no se han hecho esperar, ganándose así un sinfín de piropos y halagos por su look, así como el reconocimiento de sus seguidores, quienes han destacado el gran parecido que tiene con el fallecido cantante, pues incluso hubo algunos de ellos que lo saludaron con algunas frases de las canciones de don Vicente o incluso llamándolo directamente ‘Chente’.

Sin duda alguna, Jaime Camil y Vicente Fernández comparten mucho más de lo que se podía pensar, pues ambos artistas lograron destacar como actores y cantantes, además de que los dos tienen o tuvieron un gran amor por los caballos, algo de lo que Camil dio muestra recientemente en un video que compartió en su canal de Youtube, en donde demostró su destreza con los caballos purasangre, un gusto que comparte con sus pequeños hijos.

La emoción de Camil por interpretar a don Chente

Fue el pasado 30 de septiembre cuando Jaime sorprendió a sus fans al revelar la primera fotografía de su caracterización como Vicente Fernández, dejando en claro que nació para interpretar ese papel, pues sin duda el parecido con él es muy grande. “Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, Chente, es el más grande ídolo de México y exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Poniendo de lado la grandísima responsabilidad y exaltación de interpretarlo de la única forma que se tiene que hacer, esto es: Con un profundo mayúsculo respeto y una minuciosa preparación histriónica (biográfica, personal y sobre todo emotiva), a título personal, interpretar a Vicente me provoca una especial carga emocional”, se podía leer en el comunicado con el que el intérprete finalmente confirmó que protagonizará la serie inspirada en la vida del que fuera el patriarca de este famoso clan.

Jaime continuó resaltando la cercana relación que tiene con los Fernández: “Me une a su familia (principalmente a sus hijos Alejandro, Vicente y Gerardo) una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos”. Sobre la historia del cantante, explicó: “Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es, me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él, se ha vuelto complicado contener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones”, se lee en otra parte del comunicado.

