Mara Patricia Castañeda y Anette Cuburu aclaran el malentendido en el que se vieron involucradas recientemente

Sin duda alguna, Mara Patricia Castañeda siempre se ha destacado por ser una periodista muy profesional, por lo que siempre busca ofrecer a su público todas las versiones de un hecho, sin importar el personaje o que incluso sea ella misma la protagonista de la nota. Tal y como sucedió recientemente, cuando el nombre de la comunicadora se convirtió en tendencia debido a que algunos usuarios de redes sociales intentaron enfrentarla con su colega Anette Cuburu, luego de que malinterpretaran unos comentarios que la presentadora de Venga la alegría hizo sobre Mara y la cobertura que hizo del funeral de don Vicente Fernández, a la que la experimentada reportera tuvo acceso de primera mano. Una vez pasada la tormenta, Castañeda organizó un en vivo para hablar de lo sucedido, por lo que no dudó en invitar a unirse a esta charla a Cuburu y así aclarar la situación de una vez por todas, aprovechando la ocasión para dejar en claro que entre ellas jamás ha existido algún tipo de rivalidad o diferencia.

Con la sinceridad que siempre ha caracterizado a ambas comunicadoras, fue como hicieron frente al malentendido que surgió en redes sociales y en el que ellas jamás estuvieron involucradas. Y es que algunos seguidores de Mara acusaron a Anette de haber hecho algunos comentarios malintencionados, luego de que asegurara durante un segmento del programa Venga la alegría que la periodista había tenido acceso al funeral de don Vicente Fernández de manera preferencial, debido al gran cariño que la familia le tiene, pues recordemos que en el pasado estuvo casada con Vicente Fernández Jr., por lo que aún es considerada parte de la familia. Y aunque Anette solo daba cuenta de lo que sucedía en el Rancho los Tres Potrillos, algunos seguidores de Mara no se tomaron a bien los comentarios de la conductora de TV Azteca.

Es por eso que en este live, organizado a través del canal de Youtube de Mara Patricia, Anette tuvo la oportunidad de dejar en claro que sus comentarios nunca fueron de manera malintencionada, y que al contrario de lo que han asumido algunos internautas, el respeto y admiración que tiene por Mara es muy grande. “No le vi la maldad por ningún lado ni la falta de respeto, nada de lo que la gente empezó a decir: ‘envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara’, ‘eres una grosera’, ‘¿por qué te metes con ella?’, ‘tú nunca vas a ser ella’... La verdad, yo nunca te pedí una disculpa porque no encontré la disculpa…”, expresó Anette al contar su versión de los hechos, dejando en claro la gran admiración que tiene por la periodista.

Anette insistió en la gran admiración que tiene por Mara Patricia Castañeda, dejando en claro que el comentario que hizo en su momento solo fue informativo y nunca con una mala intención. “Yo, desde muy chica, te admiro a ti y aprendo de ti, y de Gloria Calzada y de Verónica Castro y de grandes figuras como ustedes. Por su puesto que les he aprendido y les he copiado muchas maneras y modos de conducir... Nunca les faltaría al respeto porque no tengo ninguna necesidad”, comentó.

¿Qué dijo Mara al respecto?

Sobre lo sucedido, Mara Patricia también contó su versión, dejando en claro que tuvo acceso al funeral de don Vicente de manera circunstancial, pues justo se encontró con su ex, Vicente Fernández JR., en el momento en el que la prensa intentaba entrar al recinto, un instante en el que incluso fue lastimada ante el tumulto que se hizo debido a la presencia del hijo del ‘Charro de Huentitán’, por lo que el mismo Vicente la rescató y la dejó pasar. “Fue como una cosa circunstancial… la familia no tiene ningún compromiso conmigo”, comentó la periodista, quien se dirigió después a Anette dejando en claro que jamás sintió que la presentadora hiciera algún comentario malintencionado, mostrándose preocupada por el odio que comenzó a recibir su colega a través de redes sociales. “Como que no hubo falta de respeto, estabas transmitiendo tú desde tu televisora, yo desde la mía, pero me sorprendí de lo que te estaban diciendo”, expresó.

