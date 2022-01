¡Ya nacieron! Claudia Álvarez y Billy Rovzar dieron la bienvenida a sus mellizos

No hay padres más emocionados en estos momentos que Claudia Álvarez y Billy Rovzar, quienes tras una dulce espera de lo más especial, que terminó antes de lo esperado, han dado la bienvenida a sus mellizos, Clío y Billy, llenando de alegría los corazones de la pareja y en especial de la pequeña Kira, la primogénita del matrimonio, quien se ha convertido en la hermana mayor. La noticia la han dado a conocer Claudia y Billy a través de sus redes sociales, en donde llenos de ilusión ante la nueva etapa de vida que enfrentan, han compartido algunos detalles del nacimiento de sus pequeñitos, un acontecimiento que sin duda los marcará para siempre.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Claudia compartió una serie de fotografías en las que se pueden ver las manitas y piecitos de los bebés sostenidos por las manos de la actriz, justo instantes después de haber llegado al mundo. Al pie de las imágenes, la orgullosa mamá escribió un mensaje muy especial en el que compartió algunos detalles del nacimiento de sus mellizos, dejando en claro que, pese a que su parto se adelantó, todos se encuentran en perfectas condiciones. “Hace ocho días llegaron mis dos amores que faltaban para completar mi familia, se me adelantaron muchas semanas y ¡gracias a Dios están sanos!”, expresó la protagonista de telenovelas como Simplemente María.

La actriz continuó con sus palabras hablando de lo asombrada que está al ver a sus dos hijos tan pequeños, pero al mismo tiempo tan fuertes y valientes, pues a pesar de que se han adelantado a su nacimiento, ambos se encuentran en perfectas condiciones, según ha revelado ella misma. “Con sus manitas de un centímetro al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito, piel con piel, ¡me ha conectado hasta lo más profundo de mi alma! Bienvenidos a la familia RovzAlvarez... ¡Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!”, finalizó conmovida la actriz, quien ha recibido las felicitaciones de parte de sus fans y de algunos de sus amigos famosos.

Por su lado, Billy Rovzar también se ha mostrado de lo más emocionado a la hora de compartir la emocionante noticia con todos sus seguidores en redes sociales. Tal ha sido la emoción del productor, que incluso se ha quedado sin palabras ante este emotivo instante de su vida, tal y como lo demostró al compartir la misma fotografía de sus bebés en su perfil de Instagram. “Hay posts que no requieren texto”, expresó Rovzar completamente emocionado.

El difícil proceso de Claudia para quedar embarazada

Como bien lo ha compartido Claudia Álvarez en más de una ocasión, su reciente embarazo lo logró a través de la a través de un tratamiento In Vitro, tal y como sucedió con el embarazo de Kira, su primogénita. Sobre este proceso, la actriz habló durante una charla que sostuvo con sus fans a través de Zoom, en donde habló de lo complicado que puede llegar a ser este tipo de procedimientos y de lo cuidadosa que se tiene que ser para que resulte exitoso. “Sí se lo digo a la gente porque no es un proceso fácil, para el hombre pues tranquilísimo, para la mujer es un proceso muy duro”, explicó. La actriz reveló la parte más compleja de esta situación: “De inyectarte muchas hormonas, tomar muchas medicinas, ser súper disciplinada con los horarios de medicinas, o sea, no se te puede ir la hora porque no funciona, tiene que ser todo perfecto, tienes que ser perfeccionista en este tratamiento”, explicó.

