De lo más enamorada, América Fernández celebra dos meses al lado de su novio

Para América Fernández, los últimos dos meses han sido de emociones encontradas, mismos que ha superado de la mejor manera gracias a la ilusión que le ha dado su noviazgo con Ignacio Zermeño. Y es que tras una temporada en la soltería, la hija de Alejandro Fernández se ha dejado ver de nuevo muy enamorada y feliz al lado de su nuevo galán, tanto así que sus redes sociales se han llenado de las postales más románticas de la pareja, algo que rara vez sucedía con América, pues suele ser la más discreta de los tres hijos que el ‘Potrillo’ tuvo con América Guinart. Sin embargo, la jovencita ha querido compartir con sus seguidores algunos detalles de lo que sucede en estos momentos al interior de su vida romántica, por lo que no ha dudado en celebrar por todo lo alto sus primeros dos meses al lado de Ignacio, dejando en claro que se encuentra muy enamorada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, América compartió una linda imagen en la que se le podía ver posando al lado de su novio, los dos luciendo looks muy casuales con los que se veían muy guapos, mientras viajaban en la parte trasera de un auto. Sobre la imagen, la joven escribió unas lindas palabras para su novio, en las que expresó la emoción que la embarga en estos momentos: “Los dos meses más felices. Te amo soulmate (alma gemela)”, compartió América en sus redes sociales, etiquetando a su novio y agregando algunos emojis de corazones y caritas enamoradas.

Para celebrar su amor, la pareja disfrutó de una romántica velada en donde las películas románticas, la música y una deliciosa cena hecha por ellos mismos fueron los ingredientes que hicieron de esta celebración la más especial, sobre todo después de los duros momentos que América enfrentó al lado de su familia tras la partida de don Vicente Fernández, su abuelo, quien sin duda era una pieza muy importante y fundamental del todo el famoso clan.

VER GALERÍA

Fue el pasado mes de octubre cuando América Fernández se dejó ver en compañía de Ignacio por primera vez, durante uno de los conciertos de 'El Potrillo', en donde la pudimos ver cantando a todo pulmón los éxitos de su papá, mientas su entonces misterioso galán la abrazaba por la espalda. A partir de ese momento, la joven comenzó a compartir con sus seguidores algunos vistazos de su relación, como el viaje que hicieron recientemente a Disneyland, en Anaheim, California, donde además de divertirse como niños con todas las atracciones del lugar, presumieron su amor por todo lo alto.

Las primeras pistas sobre el misterioso galán

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que América organizó en sus historias de Instagram con sus fans hace unos meses, donde no pudo evitar ser cuestionada sobre su vida amorosa, un instante en el que sorprendió a todos sus seguidores al hacer algunas revelaciones poco esperadas. “¿En dónde está el novio?”, preguntó uno de sus fans, a lo que la joven respondió con total calma y sin dejar lugar a dudas: “Sorpresa. Estoy soltera”, escribió, agregando a sus palabras unos emojis de fantasma. Lo cierto es que eso no significaba que estuviera cerrada al amor, pues tras hacer esta revelación dio más detalles de cómo se encontraba su corazón en esos momentos. “Pero me gusta alguien, top secret”, agregó sin dar mayor explicación, dejando a todos en la incertidumbre sobre la identidad del galán que hoy le roba suspiros y que sabemos se llama Ignacio.

VER GALERÍA