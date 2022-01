Chantal Andere habla de su relación con Enrique Rivero Lake: 'Eso de pensar en una separación, jamás'

Sin duda alguna, Chantal Andere se ha caracterizado por ser una mujer sumamente sincera y transparente, por lo que siempre está dispuesta a hablar de lo que sucede al interior de su vida privada, ya sea través de sus redes sociales o con la prensa. Tal y como sucedió recientemente, cuando la guapa actriz hizo frente a los rumores de una supuesta crisis matrimonial que supuestamente estaría atravesando con su esposo Enrique Rivero Lake, con quien recientemente cumplió 13 años de casada y con quien ha formado una hermosa familia al lado de sus dos hijos, Natalia y Sebastián.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una reciente entrevista que Chantal Andere se refirió a los rumores que han rodeado últimamente su relación, dejando en claro que la estabilidad de su relación con Enrique no se ha visto afectada por ninguna crisis de pareja, descartando así el que se esté separando de su marido, como se ha señalado en algunos medios. "Nunca (he atravesado por una crisis matrimonial), gracias a Dios, hasta hoy no", comentó la actriz de telenovelas como Mi fortuna es amarte en una chara que sostuvo con el programa De primera mano. “En mi caso, afortunadamente nunca", enfatizó.

Chantal admitió que como suele suceder en la vida de muchas parejas, en ocasiones ha tenido algunos desencuentros con Enrique, sin embargo, resaltó el hecho de que ninguno de ellos ha sido más fuerte que el amor que se tienen, por lo que siempre los han sabido resolver de la mejor manera. “Por supuesto que hay días que no estás de acuerdo con muchas o ciertas cosas y tienes discusiones. Pero bueno, el que no lo hace creo que es de otro planeta. Pero eso de pensar en una separación, jamás en la vida”, señaló.

VER GALERÍA

La actriz puso en alto los años de relación que lleva al lado de Enrique Rivero, dejando en claro así que su amor es más fuerte que cualquier conflicto que pudieran llegar a tener. “Cumplimos 13 (años) de matrimonio y 14 de conocernos Enrique y yo. La verdad, no saben qué padre experiencia ha sido. Sigo con la misma ilusión, con las mariposas (en el estómago). Lo veo y se me cae la baba", mencionó, al tiempo que resaltó las virtudes de su amado. “Luego te dicen que el amor se transforma, pero supongo que el amor se transforma después de los 20 años, yo qué sé", advirtió. "La verdad es que tengo a mi lado a un padre excepcional con Natalia y Sebastián, mis dos hijos. Tengo un esposo fantástico que respeta mi trabajo, que no me cuestiona mi trabajo, que está al pendiente de mí, que es muy trabajador”, agregó.

¿Quieren agrandar la familia?

Como era de esperarse, Chantal Andere no pudo evitar los cuestionamientos respecto a su familia y si le gustaría volver a convertirse en madre, algo que respondió de lo más sincera y convencida. "No, ya cerramos la fábrica. La verdad es que Enrique y yo siempre hablamos de tener un solo hijo y cuando nació Natalia fue tan bonito, una experiencia tan increíble que por eso decidimos tener otro más, pero siempre me visualicé con dos hijos nada más", concluyó.

VER GALERÍA