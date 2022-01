¡Sorpresa! Nick Jonas y Priyanka Chopra se han convertido en padres

Cuando menos se esperaba, Nick Jonas y Priyanka Chopra han sorprendido a todos con el anuncio de la llegada de su primer bebé a su vida. Después de que hace unos meses se rumorara que la pareja se encontraba pasando por una crisis, cuando ella eliminó el apellido de él de su cuenta de Instagram, parece que esto no podría haber estado más alejado de la realidad. Pues dando un paso más en su relación, la pareja ha compartido la buena nueva pidiendo que se respete su privacidad en este momento tan especial. La llegada del primogénito de la pareja se da a poco más tres años de aquella espectacular boda -o bodas- que protagonizaron en distintos escenarios, desde la natal India de la novia, hasta Carolina del Norte, en Estados Unidos.

“Estamos llenos de alegría de confirmar que hemos recibido un bebé a través de vientre de alquiler. Respetuosamente, pedimos privacidad durante este momento especial en el que nos enfocamos en nuestra familia. Muchas gracias”, fue el mensaje que apareció en las redes sociales de Nick y Priyanka, causando toda una revolución entre sus seguidores. Por supuesto, no podían faltar las reacciones de Joe y Kevin Jonas, hermanos y compañeros de grupo de Nick, quienes compartieron su felicidad colocando un emoji de corazón en la publicación. Los dos hermanos mayores de Nick ya son padres, por lo que saben el momento por el que el cantante se encuentra pasando. Del bebé todavía no se sabe ni el género ni cuándo llegó al mundo, únicamente se conocen las palabras que han compartido en sus redes.

¿Una pista de la buena nueva?

Apenas a principios de este año, se aludía a que la paternidad era una gran parte del futuro de la pareja, tal vez adelantando la posibilidad de que este anuncio se diera. Durante su entrevista con Vanity Fair, Priyanka de 39 años decía sobre tener hijos: “Son una gran parte de nuestro anhelo para el futuro. Con la gracia de Dios, cuando pase, pasará”. La edición fue publicada apenas el 13 de enero, por lo que se sabe que la actriz trató de dejar ver lo que se venía en el camino. “Mi prioridad siempre ha sido el próximo trabajo. Soy una persona muy, muy ambiciosa. Pero pienso que la mujer en mí está deseando balance. Deseo mi vida familiar. Deseo ser capaz de hacer cosas para el alma que no hice porque estaba ocupada y trabajando”, explicó.

Esta no era la primera vez en la que Priyanka era cuestionada sobre si quería formar una familia, en el 2019, cuando E! la cuestionó al respecto, respondió: “Sí, siempre. Siempre he querido…pienso que, tú sabes, cuando Dior quiera que pase”. En aquel entonces, en el 2019, continuó: “Tengo algunas amigas que están teniendo bebés ahora y estoy como, ‘¡Dios, me tengo que poner al corriente!”. Por su parte, el futuro papá de 29 años tocó el tema durante su aparición en el podcast The Rewind With Guy Raz, donde dijo: “Pienso que ese es el verdadero sueño, y pienso que he tenido que crecer muy rápido”.

Fue en diciembre del 2018 que la pareja unió su vida en una serie de enlaces muy significativos, en los que estuvieron acompañados por toda su familia. El inicio de su relación fue toda una sorpresa para sus fanáticos, que se enteraron a través de las redes sociales de las celebridades. Desde que se dio este romance, se volvieron inseparables. A pesar de esto, hace unos meses, cuando Priyanka removió el Jonas de su nombre en su perfil de Instagram, los rumores no se hicieron esperar, aunque ahora queda más que claro que se trató de mera especulación, pues se encuentran viviendo un gran momento.

