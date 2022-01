A todo pulmón, una de las mellizas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes presume sus mejores notas

Tan numerosa como carismática,la familia que encabezan Jacky Bracamontes y Martín Fuentes es sin duda una de las más queridas por el público. La pareja suele compartir con sus seguidores algunos momentos junto a sus cinco hijas, quienes ya son todas unas mini celebridades. Mientras que Jackita, Caro y Renny han demostrado ser las niñas más intrépidas de las redes sociales gracias a sus hazañas en diversas disciplinas, las más pequeñas van por el mismo camino, pues que aunque apenas celebraron su tercer cumpleaños, ya han dejado ver lo valientes que son. Pero los talentos de estas niñas no se limitan a los deportes, pues el piloto ha demostrado que Pau, una de sus mellizas, tiene todo para convertirse en una apasionada cantante. Divertido, el papá de cinco compartió un video en el que su adorable hijita se animó a cantar a todo pulmón Lei It Go, el famoso tema de Frozen, una de las películas favoritas de ella y todas sus hermanas. Con todo y guitarra en mano, la pequeña presumió su gran capacidad vocal, pero sobre todo, mostró su personalidad tan dulce y auténtica. “No podía parar de reír. Mi Paula está loquita... La amo", escribió Martín al publicar el video en su cuenta de Instagram; haz click abajo para verlo.

Loading the player...