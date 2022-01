La esposa de Bob Saget rompe en llanto en sus primeras entrevistas tras la partida del actor

El pasado 9 de enero, la notica del repentino fallecimiento de Bob Saget sacudió al mundo del espectáculo. La partida del actor de 65 años, famoso por programas como Full House, dejó un gran hueco en los corazones de sus colegas, amigos y familiares, quienes días después se reunieron en el cementerio Forest Lawn, en Los Ángeles, para darle el último adiós. Una semana después del deceso del intérprete, su esposa Kelly Rizzo, regresó a sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a quien fue su pareja durante seis años. Si bien la herida está lejos de cerrar, la viuda del intérprete se ha hecho de gran fortaleza para ofrecer sus primeras entrevistas en televisión tras la muerte de Bob, oportunidades que ha aprovechado para rendirle tributo y expresarle nuevamente su amor y admiación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Kelly ofreció una entrevista a Good Morning America en la que aseguró que el actor se encontraba saludable, de hecho, mencionó la última publicación en Instagram de su marido, en la que él se confesó entusiasmado ante su regreso al escenario. “Todo lo que señalaré es esa última publicación suya donde dijo que se sentía de 26”, expresó. Rizzó contó que su esposo recientemente había tenido Covid, sin embargo aclaró que “no era nada grave” y que, por lo demás, se sentía genial. Bob, quien en octubre celebró su cuarto aniversario de bodas con Rizzo, falleció en una habitación de hotel en Orlando, sin que hasta el momento se hayan esclarecido del todo los motivos de su sensible fallecimiento.

VER GALERÍA

En la entrevista, que se grabó en la casa que la pareja compartía en Los Ángeles, Kelly admitió que le era muy difícil hablar de Bob sin que las emociones se apoderaran de ella. “Hay tantas lágrimas que tu cuerpo te dejará llorar”, dijo Rizzo entre sollozos. “Él solo quería difundir amor y risas. Estoy tan orgullosa de él”, agregó. La viuda de Saget recordó cómo fue la última conversación que sostuvo con su esposo, en la que él le habló de lo emocionado que estaba por su nuevo show de stand-up. “Él estaba en camino a casa de regreso a su hotel. Me estaba contando el espectáculo maravilloso que había tenido. Lo hacía tan feliz hacer reír a la gente”, continuó. “Sus últimos mensajes fueron: 'Te amo tanto, no puedo esperar a verte mañana'”, contó. “Todo lo que me rodea es un recuerdo de él. Ha sido muy triste pero muy hermoso”, expresó Kelly.

VER GALERÍA

Tras esta charla, Kelly ofreció otra entrevista a Today, en la que reafirmó lo orgullosa que estaba de él por su trabajo y por el cariño que se había ganado. “Él estaba allí simplemente para disfrutar de la vida, y solo quería que la gente se sintiera bien”, comentó. “Quiero decir, si íbamos a un restaurante, hablaba con todos los camareros, las camareras, conocía a todos los anfitriones. Todo el mundo lo conocía y lo amaba”, aseguró. Y también compartió uno de los grandes aprendizajes que obtuvo en sus años junto a él: “Y su mensaje constante era: ‘Simplemente trata a todos con amabilidad’. Porque él pasó por mucho en su vida y sabía lo difícil que podía ser la vida, por lo que siempre fue amable y amoroso con todos”, continuó. “Era simplemente el mejor hombre que he conocido en mi vida. Era tan amable y tan maravilloso, y todos los que estaban en su vida lo sabían”, dijo entre lágrimas. “E incluso cualquiera que lo conociera casualmente decía: 'Wow, este es un tipo especial'”, aseguró.

El sentido mensaje de Kelly en sus redes sociales

Una semana después de la partida de Bob, Kelly regresó a sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su marido. “Después de mucha reflexión esta semana, estoy tratando, realmente tratando, de no pensar que me robaron el tiempo. En lugar de eso, pienso: ¡Qué suerte tuve de poder casarme con el hombre más increíble de la tierra!”, expresó en las primeras líneas de su mensaje. “Fui yo quien pudo ir en este viaje loco con él y estar en su vida estos últimos seis años. Tuvimos ese tiempo para hacernos lo más felices que jamás habíamos sido y cambiar la vida de cada uno para siempre. Llegué a ser quien lo amo y lo valoró. Él se merece todo el amor. Cada gramo de él. Porque así de increíble era Bob. Él era amor. Si estabas en su vida, sabías que te amaba. Él nunca perdió la oportunidad de decírtelo”, destacó. “Bob tenía mucho más que quería hacer y mucho más amor para dar. Y en la medida de mis posibilidades, mi misión será compartir lo increíble que fue con el mundo, e intentar de alguna manera pequeña seguir difundiendo su mensaje de amor y risas… Cariño, te amo más que a nada para siempre”, concluyó.

VER GALERÍA