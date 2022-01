Carlos Loret de Mola comparte que dio positivo a Covid-19

A lo largo de estas semanas, varias personalidades de diversos ámbitos han comunicado su contagio por Covid-19, una situación que ha llevado a permanecer en alerta a la población, ante el incremento de contagios en varias naciones. Precisamente, el periodista Carlos Loret de Mola compartió a través de sus redes sociales su resultado positivo al virus, aprovechando la ocasión para hacer un importante llamado a sus seguidores, a quienes pidió extremar precauciones en este instante. Así mismo, anunció que permanecerá pendiente de sus labores gracias a que su condición se lo permite, pues afortunadamente no ha tenido fuertes síntomas por la enfermedad, según explicó.

Con toda puntualidad, el comunicador dio a conocer los detalles en torno a su estado de salud, mostrándose empático con todos aquellos que en este momento están librando la batalla contra el virus. “Salí positivo a Covid-19. Tengo síntomas leves. En lo que se pueda, seguiré trabajando desde casa como toca…”, dijo en las primeras líneas de su posteo en redes publicado la noche del 18 de enero, y el cual ha recibido miles de reacciones de los usuarios. “No hay que dejar de cuidarnos, mis deseos de pronta recuperación a tod@s quienes anden en las mismas”, agregó en su mensaje, haciendo evidente el optimismo con el que asume esta circunstancia, enteramente transparente sobre lo que ocurre.

Cabe destacar que horas después de poner al tanto a sus seguidores, Loret retomó su actividad en redes, a la par de que continúa trabajando desde casa, así lo dio a conocer la tarde de este 19 de enero al iniciar la transmisión de su noticiario por W Radio. “Afortunadamente en términos de este programa… ya desde hace como dos semanas nos habían regresado a las transmisiones desde casa por el aumento dramático de los casos, entonces para nosotros va a seguir prácticamente lo mismo en esto. No sé si pueda cumplir en todos mis espacios, por ejemplo, en el caso del programa que hago los jueves en la noche en LatinUS, pues ese sí lo hacemos en un estudio, y pues ahorita no, pero el programa de radio aquí vamos a estar, la columna también la puedo seguir escribiendo…”, dijo al aire.

En su espacio noticioso, Loret hizo un importante llamado a los escuchas a no bajar la guardia, reiterando sus buenos deseos para quienes están enfermos en este momento. Entre otras cosas, expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido tras dar informar sobre su diagnóstico. “Tengo síntomas leves y aquí estaremos. Y les agradezco muchísimo todos los mensajes que me han hecho llegar a través de mis redes sociales, y quiero también aquí decir dos cosas: uno, hay que seguirse cuidando porque están desatados los contagios con esta nueva variante; y número dos, mis mejores deseos de corazón, de recuperación a todos aquellos que tienen Covid-19, los que no tienen síntomas, los que tienen poquito y sobre todo los que están pasándola difícil y muy duro…”.

Ómicron podría no ser la única variante: OMS

Ante el panorama de salud actual, la Organización Mundial de la Salud explicó en días pasados que ómicron podría no ser la única variante, así lo dijo Bruce Aylward, asesor sénior del organismo durante una rueda de prensa realizada en días pasados. “Ómicron probablemente no será la última variante de Covid-19. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay de que surja una nueva variante más mortal”. Por su lado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, también expresó su preocupación. “Sabemos que el número de contagios se trata de una subestimación. El número de muertes se ha mantenido estable desde octubre del año pasado con una medida de 48,000 muertes semanales. Aunque ómicron causa una enfermedad menos grave que delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados”, señaló.

