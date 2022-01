Visiblemente recuperada, Blu Jerusalema reaparece en las redes sociales

Luego de darle la bienvenida al 2022, Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca revelaron que junto a su pequeña Blu Jerusalema, se habían contagiado de Covid. Y fue hasta la semana pasada que la modelo tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles de la situación que los había mantenido un poco ausentes. "A principios de año salimos positivos, así que estábamos perdidos por eso. Gian fue el primero y luego la niña, gracias a Dios a mí no me dio ningún síntoma así que pude cuidarlos a ambos (como que Dios sabía)", explicó entonces. "Fue una semana muy loca. Gian se sintió mal los primeros días y gracias a Dios se recuperó rápido y la bebé no se sintió bien por tres días y sigue aún con algunos síntomas, pero ya mucho mejor. Ya estamos de salida de esto", dijo la venezolana convencida, palabras que no podía estar más acertadas, pues días después reveló que había dado negativo en su prueba de Covid. Mientras que ella y Gianluca se habían dejado ver de vez en cuando en Instagram y TikTok, hacía tiempo que si hija no protagonizaba alguna de sus publicaciones, y sus seguidores ya la echaban de menos. Pero finalmente, esta nena ha regresado tan tierna como siempre y visiblemente recuperada. "Te amo mi princesa, eres nuestro universo", escribió el también DJ al publicar un encantador video de ambos disfrutando de una sesión de juego en el jardín; haz click abajo para verlos.

