Galilea Montijo responde a los comentarios de su pasado que surgieron recientemente

A lo largo de su carrera, Galilea Montijo ha tenido la oportunidad de ser parte de un sinfín de proyectos que al día de hoy la posicionan como una de las presentadoras más importantes de la televisión. Uno de esos programas fue Vida TV, el cual sin duda catapultó al estrellato. En ese show, la también actriz compartió créditos con otros presentadores como lo fueron Héctor Sandarti y Lili Brillanti, quien recientemente recordó en una entrevista sus épocas en las que era presentadora de Vida TV y lo que vivió al lado de Galilea, desde sus momentos frente a las cámaras, hasta las diferencias que llegaron a tener, haciendo especial énfasis en este último apartado. Como era de esperarse, la prensa no ha tardado en buscar a la presentadora de Hoy para obtener una reacción sobre las declaraciones de su excompañera, algo a lo que accedió a hablar con total sinceridad, tomándose la situación con humor.

Fue durante un encuentro con la prensa que Galilea se refirió a las declaraciones de Brillanti sobre las diferencias que tuvieron en el pasado, aprovechando la ocasión para dejar en claro que siempre se trataron de malentendidos y que al final todo se aclaró, pues incluso hubo momentos en los que ella misma la confrontó. “Me da risa que 20 años después salga esto, no sé con qué intención lo haga. Comenzamos hace 20 años Vida TV y cuando arrancó, sí, efectivamente, yo tenía varios años trabajando, varias oportunidades y de ella sí era la primera vez que le habían dado la oportunidad como conductora en Vida TV, si se acuerdan ella era reportera, le hicieron el casting y le dieron la oportunidad de estar (en el programa)”, expresó Montijo.

Al ser su primera oportunidad, Galilea considera que su compañera se sentía un tanto intimidada ante su trayectoria, justificando así un poco la conducta que Lili tuvo hacia con ella en aquel entonces, pues incluso señaló que fue Brillanti la que llegaba a filtrar algunos detalles sobre lo que sucedía al interior de la producción con sus compañeros reporteros. “Yo creo que lo que ella sentía, más bien era esta parte de complejo de que si me ropa, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba a que no la maquillaran, hubo como muchos chismes alrededor… Y ella como conocía a todos los reporteros, pues ella filtraba esas notas, y había muchísimas notas en contra mía, y pues ella las filtraba”, señaló la presentadora de Hoy, asegurando que incluso tuvo que intervenir la producción. “Hasta que un día la productora y yo nos sentamos y le dijimos: ‘esas son cosas de cada producción, los problemas que existan dentro de las producciones' (se quedan aquí)”, compartió.

La molestia de Galilea llegó a tal punto, que incluso tomó la decisión de confrontar a Lili y así acabar de una vez con los malentdidos, intentando dejar en claro todo de una vez por todas. “Nunca fue mi amiga, no la considero mi amiga, fuimos compañeras muchos años, eso sí, y después de tanto, pues ya llegó un momento en que sí la confronté. Ustedes saben que uno viene del barrio, yo soy del barrio y en el barrio uno aprende a defenderse y yo siempre me voy a defender... Hasta que un día sí le dije: ‘a ver maestra o lo arreglamos o lo arreglamos’”, detalló Gali, quien además reveló que las cosas se subieron un poquito de tono en aquella ocasión, “Creo que se le olvidó contar que me ponía la cara, se reía y me decía, ‘pégame, pégame’… Hasta que le dije, ‘¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego’”, indicó. Cabe destacar, que este tema también lo tocó durante el programa Hoy de este miércoles, en donde entró en más detalles.

¿Cómo fue que se solucionó todo?

Finalmente, Galilea reveló que tras todos los malentendidos, Lili terminó por entender cuál era su lugar dentro de show y asumió completamente su rol, dejando atrás los conflictos por completo. Eso sí, la presentadora de Hoy se encargó de dejar en claro que nunca se va a dejar y siempre se va a defender. “Ya después con el tiempo ella entendió que yo no era su enemiga, que yo no tenía nada en contra de ella, que yo no pedía nada en contra de ella, y entendió que su papel era de coconductora. Llegó un punto que le dije, ‘bájale’. Me provocó y si me provocan, yo respondo”, finalizó.

