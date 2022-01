Desde la música y el menú hasta el traductor, Irina Baeva detalla los preparativos de su boda con Gabriel Soto

Hace exactamente un año, Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron -en exclusiva para ¡HOLA!- su compromiso, el cual había ocurrido meses antes en las paradisiacas playas de Acapulco. La enamorada pareja compartió entonces algunos pormenores de aquel día en que se prometieron convertirse en marido y mujer, los que dejaron ver el lado más romántico del galán de telenovelas. No obstante, los actores no contaban con que un motivo de fuerza mayor los obligaría a posponer sus planes: la pandemia. Y es que debido a las medidas implementadas para evitar contagios de Covid, los intérpretes consideraron que no era el mejor momento para celebrar su boda, y más teniendo en cuenta que la familia de la actriz tendría que viajar desde su natal Rusia. Pero el tiempo ha pasado y por fin, Gabriel e Irina están trabajando ya en los preparativos para su enlace, además ya tienen una fecha tentativa para darse el sí, tal como ella lo ha revelado totalmente ilusionada.

Irina, quien acaba de estrenar una nueva telenovela junto a Gabriel, contó que la ceremonia en la que se unirán en matrimonio está a la vuelta de la esquina. “Ya va a ser, ya va a ser”, expresó en entrevista para Despierta América, luego de hablar de su experiencia al trabajar con su galán en Soltero con hijas hace un par de años. “Yo sé que luego del tema de anillo y la entrega del anillo y todo, la verdad es que sí ha pasado bastante tiempo, el tema es justamente el Covid, toda la situación todavía está complicada”, comentó la guapa a actriz. No obstante, aseguró que dentro de unos meses por fin podrán celebrar su enlace. “Pero ya, este año definitivamente va a ser”, agregó.

La estrella de telenovelas explicó que ella y Gabriel han tenido que dividir su tiempo entre los sets de grabación de Amor Dividido con los planes de su boda, y habló de algunos aspectos en los que han estado adelantando. “Ya estamos con los preparativos, estamos al mismo tiempo grabando, entonces estamos apenas como iniciando, viendo lugares, todo y sobre todo el tema de mi familia, ya estamos viendo de qué forma pueden venir aquí a México, ya lo estamos resolviendo”, explicó. Y tal parece que todo marcha viento en popa, pues Irina incluso reveló la que podría ser la fecha de enlace. “Creo que a mediados de este año ya por fin se hará la boda, estamos muy contentos”, contó.

Luego de que Alan Tacher, el anfitrión de esta entrevista, bromeara con Irina sobre la posibilidad de ser invitado a la boda para que pudiera practicar su ruso con la familia de ella, la actriz contó que el tema del idioma es algo en lo que también han puesto especial atención en los preparativos. “Estamos viendo ese tema, por ejemplo, el traductor, como mi familia no habla español… Son como tantos detalles que tenemos que checar”, comentó. “Aparte queremos hacer una fusión como de la boda mexicana con un poquito de la boda rusa, entonces por ejemplo el menú lo estamos tratando de armar para que tenga elementos de una cosa y de otra, estamos también viendo todo el tema de la música”, detalló la guapa intérprete. “Y a ver qué nos gustaría que viera mi familia estando aquí y que viera de México, y pues también ellos, ver qué tradiciones hay de bodas en Rusia que podríamos integrar también en la cultura mexicana”, expuso. “Creo que va a estar padre”, comentó emocionada.

La razón por la que no pudieron casarse a finales de 2021

Luego de comprometerse en octubre de 2020, Gabriel e Irina tuvieron que hacer una pausa en los planes de boda debido a la situación que se ha vivido en todo el mundo por el Covid. No obstante, la pareja sopesó la posibilidad de celebrar su enlace a finales del año pasado, sin embargo, tuvo que aplazarse por una razón diferente a la pandemia. Y es que en los últimos meses de 2021 un nuevo proyecto tocó a la puerta de la pareja, por lo que decidieron posponer nuevamente los preparativos. “Estamos trabajando en eso. Ya tenemos una fecha tentativa, pues teníamos pensado hacerla a finales de año, pero por este proyecto no pudimos realizarla”, explicó el actor en noviembre de en entrevista con TVyNovelas, refiriéndose a Amor Dividido, el melodrama en el que compartirá créditos con su prometida. “Sabíamos que íbamos a empezar a grabar, y trabajando es muy complicado”, comentó entonces. “Por eso esperamos dos temas; primero ver la fecha en que terminamos la novela, y segundo, todo lo relacionado al Covid… Ahorita en Rusia está medio complicada la situación. Obviamente queremos que la familia de Irina viaje para estar presente”, agregó.

