'¿Cómo vas a besar al tipo con el que sales justo enfrente de mí?', Kanye West sobre el romance de Kim Kardashian

Aunque Kim Kardashian y Kanye West llevan casi un año separados, su divorcio aún se encuentra en proceso. Sin embargo, todo parece indicar que el rapero no piensa dar tregua a la madre de sus cuatro hijos, pues desde que se hizo pública su separación, Kanye se ha visto inmerso en la polémica por sus declaraciones en las que ha dejado en claro que está dispuesto a recuperar su relación con Kim además de mostrar su desaprobación por la nueva pareja de la socialité, Pete Davidson. Tal y como lo hizo durante una reciente entrevista, en la que con total sinceridad se refirió a su papel de padre en medio de su divorcio, asegurando que lo único que le preocupa en estos momentos es el bienestar de sus hijos, por lo que está dispuesto a defenderlos a como de lugar, sobre todo después de asegurar que su ex y su familia se oponen a que el rapero pase tiempo con ellos, por lo que en sus declaraciones se ha lanzado en contra de todo el entorno de Kim, desde su nuevo novio hasta sus hermanas.

Fue en una entrevista concedida a Jason Lee para el programa Hollywood Unlocked que Kanye habló de la complicada relación que mantiene actualmente con su ex, asegurando que Kim ha implementado todo un dispositivo de seguridad en torno a su él para que pueda pasar el menor tiempo posible con sus hijos, algo que no estaba dentro de los acuerdos a los que había llegado con la madre de sus hijos. "A principios de esta semana, el lunes, cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta de la casa. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder”, comentó West visiblemente molesto. "Pero no quería discutir sobre eso. Así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego los llevé de vuelta. Estoy conduciendo. Los traigo de vuelta y North me dijo: 'Quiero que subas a ver algo’, y ellos dijeron: 'Oh, papá no puede subir... Papá no puede entrar'. Pero eso no estaba definido (con Kim)”, relató.

Fue entonces que el rapero entendió que él no podía entrar porque Pete Davidson estaba en la casa. “Mi hija quería que entrara. Yo estaba como, soy el hombre negro más rico y el padre de North, cierto, y la seguridad pudo evitar que entrara a la habitación con mi hija y eso no estaba definido”, señaló. "Y escuché que el nuevo novio estaba en la casa a la que ni siquiera puedo ir, y ahí fue cuando dije: ‘La seguridad no va a estar entre mis hijos y yo…”, comentó.

En la misma charla, el artista también se refirió a la forma en la que la prensa ha manipulado algunas de sus declaraciones o la forma en la que ciertas situaciones se han manejado para hacerlo quedar mal, como sucedió durante el debut de Kim Kardashian como presentadora de Saturday Nigth Live (SNL), en el que en uno de los sketches se besó con Pete Davidson mientras Kanye se encontraba en el público, un episodio que no dudó en reprocharle durante esta entrevista. “Esto es para cualquiera que esté pasando por una separación, y la gente hace cosas intencionadamente para ser mala y herirte... para estar jugando. ¿Cómo vas a llevarme a SNL y besar al tipo con el que sales justo en frente de mí y todos dicen, ‘Aw, eso es genial’? Puedo tener mis principios y cosas, he cambiado algunas cosas y he tenido mis recaídas, y no he sido el mejor cristiano y hay cosas que los medios de comunicación pueden hacer parecer de alguna manera... Pero al final del día, soy seguidor de Jesús. Soy sobre la familia, sólo yo y mis hijos, la crianza de los hijos. Y aunque la madre de mis hijos y yo no estemos juntos, sigo siendo un buen padre”, agregó.

Acusa a Kim de no dejarla ver a su hija Chicago en su cumpleaños

El fin de semana pasado, la hija menor de Kim, Chicago, celebró su cumpleaños número cuatro con una increíble fiesta inspirada en Barbie. Y aunque todo pintaba para ser un gran día, lo cierto es que la celebración se vio empañada por el video que Kanye lanzó en sus redes sociales, en donde acusó a Kim y a su familia de ocultarle la locación en la que se llevó a cabo la fiesta. "Sólo estaba deseando a mi hija un feliz cumpleaños en público. No se me permitía saber dónde era su fiesta, no hay nada legal que diga que este es el tipo de juego que se está llevando a cabo. Es el tipo de cosa que realmente ha afectado a mi salud durante más tiempo y simplemente no estoy jugando. Estoy tomando el control de mi narrativa este año.... Estoy siendo el mejor padre -la versión Ye de un padre- y no voy a dejar que esto suceda... Chicago, feliz cumpleaños. Te quiero y sólo estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes. Llamé a Kim, le envié mensajes de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristan (Thompson), le preguntó a Khloé (Kardashian) y nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, expresó en su video. Cabe destacar que algunos minutos después, Kanye se dejó ver disfrutando de la fiesta en compañía de su hija e incluso conviviendo con algunos miembros del clan Kardashian-Jenner.

