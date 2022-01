Ari Borovoy sobre el regreso de OV7: 'Me apena mucho lo que ha pasado'

Tal y como lo adelantaba Mariana Ochoa hace unos días, todo parece indicar que el 2022 será el año en el que OV7 vuelva a los escenarios, luego de haber pospuesto la gira con la que celebrarían 30 años de carrera debido a la pandemia. Y es que además, la pausa que decidieron hacer todos los integrantes se alargó debido al conflicto interno que vivieron hace algunos meses, algo que finalmente retrasó su regreso a la escena musical. Afortunadamente, las aguas se han calmado y ahora ha sido Ari Borovoy quien ha confirmado que en las próximas dos semanas se hará un anuncio que sin duda emocionará a sus fans, lamentando el complicado capítulo que enfrentaron como agrupación en el pasado.

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, el cantante se refirió a estos temas, dejando entrever que ya se tiene una fecha prevista para que el grupo retome su actividad y cumpla a sus fans que ya tienen boleto en mano para sus shows desde mayo de 2020. “Yo espero que ya en un par de semanitas se sepa con más exactitud (cuándo volveremos a los escenarios)”, expresó Borovoy en entrevista con el programa De primera mano.

El también productor se refirió a sus fans un tanto apenado, ofreciendo disculpas por el tiempo que han tenido que esperar para poderlos ver en vivo, primero por la pandemia y después por los malentendidos que les impidieron concretar las nuevas fechas de su gira. “Me apena mucho lo que ha pasado, pero estamos a punto de dar ya una respuesta clarita a toda la gente”, señaló el intérprete de Love Colada, pidiendo un poco de comprensión a sus seguidores.

Entre otras cosas, Ari también lamentó el hecho de que la industria del entretenimiento sea una de las más afectadas debido a la pandemia, pues en algunos estados del país han comenzado a cancelar los conciertos y espectáculos, cuando otros sectores de la economía como lo es el restaurantero e incluso el cine no lo han hecho. “Hoy estaba viendo que Matute estaba pronto en Mérida y se acaba de posponer, me parece que todavía no está Mérida, la ciudad como tal, lista para recibir los conciertos… Yo creo que después de dos años ya no debemos de ser la industria ya más afectada por esta situación”, comentó.

OV7, a un paso de su reencuentro en los escenarios

Hace unos días, Mariana Ochoa también se refirió al regreso de OV7 y a la posibilidad de retomar su carrera este 2022, llenando de ilusión a todos sus fans, pues incluso reveló que tienen una fecha tentativa para su gran regreso y que de hecho ya están a punto de comenzar con los ensayos. “Ya hemos llegado a acuerdos, yo creo que tener la oportunidad de hablarnos y ahora que empecemos a ensayar con esta gira que viene este año 2022, sí regresamos… ahora sí que nos tardamos en ponernos de acuerdo y se nos llenó el Auditorio Nacional, pero nos dijo, espérenme, tengo espacio hasta mediados de año, entonces los ensayos van a empezar un poquito más adelante, pero el hecho de que nos tengamos que ver día con día y tenemos que llegar a acuerdos de la producción, los vestuarios… son cosas que nos ilusionan, que nos alivianan”, destacó en entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino.

