Toño Mauri habla de cómo va el proceso para poder conocer a la familia de su donante

Con los sentimientos a flor de piel, Toño Mauri no deja de agradecer todos los días por la segunda oportunidad de vida que se le otorgó, luego de haber recibido un doble trasplante de pulmón con éxito, el cual requirió debido a las terribles secuelas que le dejó el Covid-19, hace poco más de un año. Y es precisamente por ese profundo sentimiento de agradecimiento que tiene, que el actor ha mostrado su interés por conocer a la familia de su donador, un proceso que ha iniciado desde hace algunas semanas atrás y que espera con todo el corazón poder concretar, pues quiere hacerles saber de primera mano lo agradecido que está con ellos y con su familiar por la nueva oportunidad de vida que le han otorgado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el intérprete durante una reciente charla con el programa De primera mano, en donde habló de cómo será el proceso para tener el primer acercamiento con la familia de su donante. “En eso estamos, es un proceso que lleva su tiempo, porque hasta que cumples el año del trasplante, como yo que lo cumplí el 15 de diciembre, se abre la posibilidad de entonces sí de buscar a la familia de esta persona a través de una carta y entonces hacerle saber de que hay interés de conocernos, y ya depende de la familia tomar la decisión”, comentó el actor con la misma actitud positiva con la que ha enfrentado todo este proceso.

Toño se mostró esperanzado en que la familia acceda a tener un encuentro con él, pues dijo tiene mucho que decirles y agradecerles, pues gracias a su buena acción él está vivo. “A mí me da mucha ilusión porque yo siento esa necesidad de conocerlos, de darles las gracias, de que me vean, de que sepan que un pedacito de esa persona que ellos perdieron tristemente todavía está viva, está viva en mí y gracias a esa persona yo estoy vivo”, expresó.

VER GALERÍA

Con el corazón lleno de ilusión, Mauri reveló que ya ha comenzado a escribir la carta con la que tendrá ese primer acercamiento con la familia, aunque dijo, ha sido un poco complicado para él, pues sin duda hay muchas cosas que quiere expresar, por lo que una carta no será suficiente. “Ya hice un par de cartas, pero cuando las leo después digo: ‘no es que todavía faltan muchas cosas’. Quieres decir muchas cosas, pero también tienes que resumirlo, tiene que ser una carta con lo básico, pero bien dicho, con el sentido que yo quiero, y sobre todo para respetar el luto que esa familia tiene, que yo supongo y siento lo fuerte que es y lo difícil que es para sobrellevar una pérdida como esa”, señaló.

¿Qué pasaría si la familia no acepta conocer a Toño Mauri?

Aunque Toño Mauri espera poder conocer a la familia de su donador, lo cierto es que el actor es consciente de que no se llegue a concretar, pues sin duda, influyen muchos factores, entre ellos el sentimental. “Puede ser por lo que te decía, a veces es muy fuerte pensar en la pérdida de una persona tan cercana, en este caso era un muchacho de 28 años, era muy joven. Y el hecho de que era de una familia hispana, pues eso también tiene que ver con que los hispanos somos muy unidos como familia…”, comentó el también productor. “Hay muchos factores, yo espero que se haga, no es que no me haga ilusiones, sí me hago ilusiones, pero también estoy consciente de que la familia quiera seguir guardando esa distancia”, finalizó.

VER GALERÍA