Mariana Ochoa y ¿por qué le pidió a su segundo esposo esperar cuando le propuso matrimonio?

No hay duda de que Mariana Ochoa siempre ha sido una mujer apasionada, y no solo en su carrera como cantante, sino también en sus relaciones sentimentales. La cantante, quien actualmente disfruta de una sólida relación con Mauricio Vaca, se casó en dos ocasiones, etapas que fueron muy importantes en su vida y de la que obtuvo valiosos aprendizajes. Recientemente, la integrante de OV7 reveló detalles de lo que vivió con su primer marido, y de cómo las circunstancias que la envolvían entonces condujeron a una situación que terminó siendo mediática. Con la sinceridad que la caracteriza, la intérprete ha hablado ahora de la segunda ocasión en la que le propusieron matrimonio y ha revelado la razón por la que le pidió a su entonces galán esperar antes de casarse.

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, de Imagen Televisión, Mariana recordó cómo fue que conoció a Patricio de la Peña, su segundo esposo y padre de sus hijos, quien se desempeñaba como abogado y político en Quintana Roo. La cantante recodó que los dos tenían conocidos en común, a ello se sumó el hecho de que, por motivos de trabajo, ella estuvo viajando constantemente a Cancún. “Me contó: Me separé, estoy en proceso de divorcio, me va bien con mi ex’. Y me invitó a salir y pues empezamos a salir”, recordó la intérprete, pues lo había conocido como padre de un bebé, mientras ella llevaba ya cinco años divorciada. “Y pues así empezamos ese romance”, agregó.

Cuando el periodista le preguntó sobre su matrimonio con Patricio, Mariana quiso precisar primero que antes de casarse ella resultó embarazada de Valentina, su primogénita. “Y me quedé embarazada, a los ocho meses”, contó. “Sí, sí nos casamos, de hecho, él como todo un caballero llegó con el anillo, me propuso matrimonio”, relató. Sin embargo, la cantante contó que en aquella ocasión le pidió a su entonces pareja esperar antes de darse el sí. “Le dije: ‘Mira, ya somos unos adultos, tú vienes de un divorcio, ya tienes un hijo… No quiero que nos apresuremos, tú vives en Cancún, yo en México’”, recordó.

Además, Mariana se preparaba para una importante gira de OV7 y Kabah, por lo que consideró que podría no ser el mejor momento para que se casaran. “Dije: ‘No hay que apresurarnos, no puedo interrumpir la gira y casarnos a mediados de año’. Imagínense, la gira ya no de siete, sino de 14 más las compañías que nos representaban. (Era) muy complicado”, continuó. “Le dije: ‘Que llegue Valentina, estoy feliz la quiero tener’”, recordó. Y es que aquel embarazo la tenía muy ilusionada, pues debido a una condición médica pensó que le iba a resultar difícil concebir. “Yo traía el tema de que me habían quitado un ovario, yo pensé que no iba a poder tener hijos y cuando me enteré de que estaba embarazada fui muy feliz, la verdad”, expresó sincera. “Y sí, nos casamos, nos esperamos hasta diciembre cuando Vale tenía seis meses”, recordó la intérprete, quien más tarde le daría la bienvenida a su pequeño Salvador.

Su relación con el padre de sus hijos

No es la primera vez que Mariana habla de Patricio, pues hace más de un año, la cantante expresó su opinión él y habló de las razones por las que ella ha priorizado siempre la convivencia con sus hijos. “Patricio a final de cuentas es un hombre trabajador, no es un alcohólico, no es un drogadicto… Y la identidad que crea un papá en sus hijos es importantísima”, expresó en 2020 al asistir al programa de Karla Díaz en YouTube, Pinky Promise. La integrante de OV7 contó entonces que algunas amistades habían cuestionado algunos de los términos en los que se dio su separación con respecto a la convivencia con los pequeños. “Hay muchas amigas que me dicen: ‘¡Cómo no te da lo del súper! ¿Y entonces cómo lo dejas que los vea?’”, comentó en un tono enfático. “Ah, ¿entonces me voy a pelear porque no me está dando 500 pesos para el jamón? Y entonces mis hijos van a crecer sin papá ¿por?”, replicó ella ante estos comentarios.

En marzo de 2018, dos meses antes de que anunciara la conclusión de su proceso de divorcio con Patricio, Mariana se sinceró sobre las razones que provocaron su separación del padre de sus hijos. “Nunca he hablado de este tema y, digo, la ropa sucia se lava en casa, pero ¿sabes qué? Dejamos de tener comunicación y empezamos a tener muchos problemas, esa fue como la raíz de todo. Él de hecho vive en Cancún, yo vivo acá y, pues así, estamos en el proceso de trámites y todo eso”, explicó en el programa La Saga de Adela Micha.

